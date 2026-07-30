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    Crime
    Posted On
    date_range 30 July 2026 12:01 PM IST
    Updated On
    date_range 30 July 2026 12:01 PM IST

    പോ​ക്സോ: പ്ര​തി​ക്ക് 40 വ​ർ​ഷം ക​ഠി​ന​ത​ട​വും ഒ​രു ല​ക്ഷം പി​ഴ​യും

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    പോ​ക്സോ: പ്ര​തി​ക്ക് 40 വ​ർ​ഷം ക​ഠി​ന​ത​ട​വും ഒ​രു ല​ക്ഷം പി​ഴ​യും
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    ആ​രോ​മ​ൽ ടി. ​ബി​ജു

    കോ​ട്ട​യം: പോ​ക്സോ കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​ക്ക് 40 വ​ർ​ഷം ക​ഠി​ന​ത​ട​വും ഒ​രു ല​ക്ഷം പി​ഴ​യും കോ​ട്ട​യം ഫാ​സ്റ്റ് ട്രാ​ക്ക് കോ​ട​തി ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ചു. മീ​ന​ടം ത​കി​ടി ഭാ​ഗം തെ​ക്കേ​ക്കോ​ട്ട​യി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ആ​രോ​മ​ൽ ടി. ​ബി​ജു (ശ്രീ​ക്കു​ട്ട​ൻ-25)​വി​നാ​ണ് കോ​ട​തി ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ച​ത്.

    2024 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 19നാ​ണ് പാ​മ്പാ​ടി പൊ​ലീ​സ് പോ​ക്സോ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. അ​ന്ന​ത്തെ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഹൗ​സ് ഓ​ഫി​സ​റാ​യി​രു​ന്ന റി​ച്ചാ​ർ​ഡ് വ​ർ​ഗീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ന​വം​ബ​ർ 16ന് ​കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് കേ​സ് വി​സ്താ​രം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യാ​ണ് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച കോ​ട​തി ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ച​ത്. റി​ട്ട. ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി എം. ​അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ അ​ന്വേ​ഷ​ണ മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ച്ചു. എ.​എ​സ്.​ഐ. പി.​ആ​ർ. സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ർ, എ​സ്.​ഐ. ജോ​ജ​ൻ ജോ​ർ​ജ്, എ​സ്.​സി.​പി.​ഒ. സു​മീ​ഷ് മ​ക്മി​ല്ല​ൻ, സി.​പി.​ഒ. എ.​ആ​ർ. ശ്രീ​ജി​ത്ത് രാ​ജ്, സി.​പി.​ഒ. സി.​ആ​ർ. നി​ഷ മോ​ൾ എ​ന്നി​വ​രാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ.

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    TAGS:rigorous imprisonmentKottayamPOCSO Case
    News Summary - POCSO 40 years rigorous imprisonment
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