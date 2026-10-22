വയോധികയുടെ സ്വർണാഭരണം കവർന്ന കേസ്: വിദ്യാർഥിയടക്കം നാലുപേർ അറസ്റ്റിൽ

വയോധികയുടെ സ്വർണാഭരണം കവർന്ന കേസ്: വിദ്യാർഥിയടക്കം നാലുപേർ അറസ്റ്റിൽtext_fields
വള്ളിക്കുന്ന്: പെരുവള്ളൂരിൽ വയോധികയുടെ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ കവർന്ന കേസിൽ വിദ്യാർഥിയടക്കം നാലുപേരെ തേഞ്ഞിപ്പലം പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പള്ളിക്കൽ മാതാംകുളം സ്വദേശി രാഹുൽ (21), സുഹൃത്തുക്കളായ കൊടുവള്ളി കിഴക്കോത്ത് നാലോപിലാക്കൽ വീട്ടിൽ ജസീം (33), ഐക്കോട്ടുമ്മൽ വീട്ടിൽ അബ്ദുള്ള സുലൈം (21) എന്നിവരും കൗമാരക്കാരനായ വിദ്യാർഥിയുമാണ് അറസ്റ്റിലായത്.
ഒക്ടോബർ 18ന് രാവിലെ 10.30ഓടെയാണ് പെരുവള്ളൂർ വട്ടപ്പറമ്പ് പാത്തിക്കുഴി പാലത്തിന് സമീപം താമസിക്കുന്ന കോഴിത്തൊടി കോതേരി ഫാത്തിമയുടെ (78) സ്വർണാഭരണങ്ങൾ കവർന്നത്. വീട്ടിനകത്തായിരുന്ന ഫാത്തിമയുടെ മുഖം തലയണകൊണ്ട് പൊത്തിയായിരുന്നു കവർച്ച. മൂന്നര പവന്റെ നാല് വളകളും രണ്ടര പവന്റെ ഒരു മാലയും ഉൾപ്പെടെ ആറ് പവൻ സ്വർണാഭരണങ്ങളാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്.
കവർച്ച നടത്തിയ വിദ്യാർഥി ആഭരണങ്ങൾ സുഹൃത്തായ രാഹുലിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു. രാഹുൽ ആഭരണങ്ങൾ ജസീമിന് കൈമാറി. തുടർന്ന് ജസീം കൊടുവള്ളിയിലെ ഒരു ജ്വല്ലറിയിൽ ആഭരണങ്ങൾ വിൽക്കുകയായിരുന്നു.
തേഞ്ഞിപ്പലം സി.ഐ നവീൻ ഷാജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് സംഘമാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. പ്രതികളെ വീടുകളിലെത്തിച്ചും ജസീമിനെ കൊടുവള്ളിയിലെ ജ്വല്ലറിയിൽ കൊണ്ടുപോയും പൊലീസ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു.