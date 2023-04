cancel camera_alt മു​ഹ​മ്മ​ദാ​ലി By മാധ്യമം ലേഖകൻ മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ: ഭൂ​മി​യു​ടെ വ്യാ​ജ പ്ര​മാ​ണം ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ലും സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി​ക്കും ന​ൽ​കി ഒ​രു കോ​ടി​യി​ലേ​റെ രൂ​പ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത​യാ​ൾ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​യി​ൽ. എ​ട​പ്പ​റ്റ ഏ​പ്പി​ക്കാ​ട് കു​ണ്ട​ൻ ചോ​ല സ്വ​ദേ​ശി പാ​റ​മ്മ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി​യെ (41) ആ​ണ് മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റു ചെ​യ്ത​ത്. വ്യാ​ജ പ്ര​മാ​ണം ന​ൽ​കി 40 ല​ക്ഷം രൂ​പ കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കി​യെ​ന്ന് ഉ​ച്ചാ​ര​ക്ക​ട​വ് എം.​ഡി.​സി ബാ​ങ്ക് മാ​നേ​ജ​റും 35 ല​ക്ഷം ത​ട്ടി​യെ​ന്ന് പൂ​ക്കോ​ട്ടും​പാ​ടം സ്വ​ദേ​ശി ബ​ല​റാ​മും ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ലാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ്. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി​യു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള ഭൂ​മി​യു​ടെ യ​ഥാ​ർ​ഥ പ്ര​മാ​ണം പ​ണ​യം വെ​ച്ച് പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട് സൗ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബാ​ങ്കി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​തി 23,90,000 രൂ​പ കൈ​പ​റ്റി​യി​രു​ന്നു.

എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ത് നി​ല​നി​ൽ​ക്കെ ഇ​തേ ഭൂ​മി​യു​ടെ വ്യാ​ജ പ്ര​മാ​ണം പ​ണ​യം വെ​ച്ച് പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ​യി​ലെ ഒ​രു ബാ​ങ്കി​ൽ​നി​ന്ന് 20 ല​ക്ഷം, ഉ​ച്ചാ​ര​ക്ക​ട​വ് എം.​ഡി.​സി ബാ​ങ്കി​ൽ​നി​ന്ന് 40 ല​ക്ഷം, എ​ട​പ്പ​റ്റ​യി​ലെ ഒ​രു ബാ​ങ്കി​ൽ​നി​ന്ന് 35 ല​ക്ഷം, നി​ല​മ്പൂ​ർ പൂ​ക്കോ​ട്ടും​പാ​ടം സ്വ​ദേ​ശി ബ​ല​റാ​മി​ൽ​നി​ന്ന് 35 ല​ക്ഷ​വും മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ത​ട്ടി​യ​താ​യി പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ തെ​ളി​ഞ്ഞു. ഇ​ങ്ങ​നെ 1.30 കോ​ടി​യു​ടെ ത​ട്ടി​പ്പാ​ണ് ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ സി.​ഐ കെ.​ആ​ർ. ര​ഞ്ജി​ത്, എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ റെ​ജി മോ​ൻ, ജോ​ഫി ജോ​സ്, സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ പ്ര​മോ​ദ്, ര​ഘു, ശ്രീ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ള്ള മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​ന്വേ​ഷ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ സി.​ഐ പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

person who cheated one crore rupees by pledging the fake land document was arrested