Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 25 Dec 2025 12:11 PM IST
Updated Ondate_range 25 Dec 2025 12:11 PM IST
പാറാട് ആക്രമണം: നാല് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ കൂടി അറസ്റ്റിൽtext_fields
bookmark_border
News Summary - Parad attack: Four more league members arrested
Listen to this Article
പാനൂർ: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലപ്രഖ്യാപന ദിനത്തിൽ പാറാട് നടന്ന ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാല് മുസ് ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകർകൂടി അറസ്റ്റിൽ.
പാറാട് സ്വദേശികളായ മാവുള്ളപറമ്പത്ത് എം.പി. ഷാജഹാൻ (52), പിലാവുള്ളതിൽ മുഹമ്മദലി (52), ഗുരിക്കളവിടെ ഇസ്മയിൽ (47), കോറോത്ത് ഷാഫി (37) എന്നിവരെയാണ് കൊളവല്ലൂർ പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ സി. ഷാജുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. നേരത്തേ എട്ട് ലീഗ് പ്രവർത്തകരെയും 12 സി.പി.എമ്മുകാരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story