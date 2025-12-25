Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightപാ​റാ​ട് ആക്ര​മണം:...
    Crime
    Posted On
    date_range 25 Dec 2025 12:11 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Dec 2025 12:11 PM IST

    പാ​റാ​ട് ആക്ര​മണം: നാ​ല് ലീ​ഗ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ കൂ​ടി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    പാ​റാ​ട് ആക്ര​മണം: നാ​ല് ലീ​ഗ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ കൂ​ടി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    cancel
    camera_alt

    അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ ലീ​ഗ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ

    Listen to this Article

    പാ​നൂ​ർ: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ല​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന ദി​ന​ത്തി​ൽ പാ​റാ​ട് ന​ട​ന്ന ആ​ക്ര​മ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് നാ​ല് മു​സ് ലിം ​ലീ​ഗ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​കൂ​ടി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ.

    പാ​റാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ മാ​വു​ള്ള​പ​റ​മ്പ​ത്ത് എം.​പി. ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ (52), പി​ലാ​വു​ള്ള​തി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി (52), ഗു​രി​ക്ക​ള​വി​ടെ ഇ​സ്മ​യി​ൽ (47), കോ​റോ​ത്ത് ഷാ​ഫി (37) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് കൊ​ള​വ​ല്ലൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ സി. ​ഷാ​ജു​വി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. നേ​ര​ത്തേ എ​ട്ട് ലീ​ഗ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​യും 12 സി.​പി.​എ​മ്മു​കാ​രെ​യും അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kannur NewsarrestedLeague membersParad
    News Summary - Parad attack: Four more league members arrested
    Similar News
    Next Story
    X