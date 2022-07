പാലക്കാട്ടെ കൊലപാതകം; ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ

cancel camera_alt കൊല്ലപ്പെട്ട അബ്ബാസ് By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article പാലക്കാട്: മധ്യവയസ്കനെ വീട്ടില്‍നിന്ന് വിളിച്ചിറക്കി വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ. ചെർപ്പുളശ്ശേരി സ്വദേശി മുഹമ്മദാലിയാണ് അറസ്റ്റിലായത്. വിവാഹം നടത്തി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പണം തട്ടിയതിൻ്റെ വിരോധത്തിലാണ് കൊലപാതകമെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കുലുക്കല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വണ്ടുംതറ വടക്കുംമുറിയിൽ കടുകതൊടി അബ്ബാസ്(50) ആണ് ​ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 6.30ന് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അബ്ബാസിനെ വീടിന് പുറത്തേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി മാരകായുധം ഉപയോഗിച്ച് തുരുതുരെ വെട്ടുകയായിരുന്നു. ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. മൃതദേഹം പട്ടാമ്പി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ.

News Summary -

Palakkad murder against extorting money by promising to arrange marriage; One person was arrested