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    Crime
    Posted On
    date_range 26 July 2026 9:31 PM IST
    Updated On
    date_range 26 July 2026 9:31 PM IST

    ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ് ച​മ​ഞ്ഞ് വി​ദേ​ശ​ജോ​ലി വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത് ത​ട്ടി​പ്പ്; പാലക്കാട് സ്വദേശി അറസ്റ്റിൽ

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    1.22 ല​ക്ഷം രൂ​പയാണ് തട്ടിയെടുത്തത്
    ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ് ച​മ​ഞ്ഞ് വി​ദേ​ശ​ജോ​ലി വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത് ത​ട്ടി​പ്പ്; പാലക്കാട് സ്വദേശി അറസ്റ്റിൽ
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    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: വി​ദേ​ശ​ത്ത് ജോ​ലി വാ​ഗ്ദാ​നം​ചെ​യ്ത് വ്യാ​ജ വി​സ​യും വ​ർ​ക്പെ​ർ​മി​റ്റും ന​ൽ​കി ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ പാ​ല​ക്കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ.യു.​എ.​ഇ പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​ണെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ച് വ്യാ​ജ ഓ​ഫ​ർ ലെ​റ്റ​ർ, വ​ർ​ക്ക് പെ​ർ​മി​റ്റ്, വി​മാ​ന ടി​ക്ക​റ്റ് എ​ന്നി​വ ന​ൽ​കി 1,22,600 രൂ​പ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത കേ​സി​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ട് തി​രു​വേ​ഗ​പ്പു​റ കൈ​പ്പു​റം അ​ഴ​ക​ൻ​ക​ണ്ട​ത്തി​ൽ അ​യ്യൂ​ബി​നെ​യാ​ണ് (58) കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സി​റ്റി സൈ​ബ​ർ ക്രൈം ​പൊ​ലീ​സ് കഴിഞ്ഞ ദിവസംഅ​റ​സ്റ്റു​ ചെ​യ്ത​ത്.

    പാ​ല​ക്കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നു​മാ​യി 2026 മേ​യ് മു​ത​ൽ ജൂ​ലൈ​വ​രെ വാ​ട്സ്ആ​പ് മു​ഖേ​ന ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ പോ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​ണെ​ന്ന് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി ജോ​ലി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​മെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ചാണ് ഇയാൾ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയിരുന്നതെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

    തു​ട​ർ​ന്ന്, സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ വ്യാ​ജ ഓ​ഫ​ർ ലെ​റ്റ​ർ, യു.​എ.​ഇ സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്ന വ്യാ​ജേ​ന വ​ർ​ക്ക് പെ​ർ​മി​റ്റ്, വി​മാ​ന ടി​ക്ക​റ്റ് എ​ന്നി​വ വാ​ട്സ്ആ​പ് വ​ഴി അ​യ​ച്ചു​ന​ൽ​കി.

    വി​സ​ക്കും മ​റ്റ് ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള ചെ​ല​വു​ക​ളെ​ന്ന പേ​രി​ൽ പ​ല ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ലാ​യി 1,22,600 രൂ​പ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നി​ൽ​നി​ന്ന് ത​ട്ടി​യെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    വാ​ട്സ്ആ​പ് പ്രൊ​ഫൈ​ലി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന്റെ വ്യാ​ജ​ചി​ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നു. ശാ​സ്ത്രീ​യാ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ തെ​ളി​വു​ക​ളും ബാ​ങ്ക് ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളും വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്ത് പ്ര​തി​യെ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ക​യും ഒ​ളി​വി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്ന പ്ര​തി​യെ പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല​യി​ൽ നി​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യ​ലി​ൽ പ്ര​തി കു​റ്റം​സ​മ്മ​തി​ച്ച​താ​യി പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച പ​ണം സ്വ​ന്തം ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലൂ​ടെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​താ​യും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യി.

    സ​മാ​ന​മാ​യ കേ​സ് പ്ര​തി​ക്കെ​തി​രെ നേ​ര​ത്തെ​യു​ണ്ട്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലും മ​റ്റ് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​തേ​രീ​തി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ളു​മാ​യി പ്ര​തി​ക്ക് ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

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    TAGS:scamCyber Crimedubai policePALAKKADUjob fraud caseKozhikode
    News Summary - Palakkad Man Arrested For Duping Job Seeker With Fake Dubai Police Offer
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