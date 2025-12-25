Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightമോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട കാറിൽ...
    Crime
    Posted On
    date_range 25 Dec 2025 10:38 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Dec 2025 10:38 AM IST

    മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട കാറിൽ ഉടമ ഫോൺ മറന്നുവെച്ചു; ‘ഫൈന്റ് മൈ ഡി​വൈസ്’ ആപ്പിലൂടെ മോഷ്ടാക്കൾ പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട കാറിൽ ഉടമ ഫോൺ മറന്നുവെച്ചു; ‘ഫൈന്റ് മൈ ഡി​വൈസ്’ ആപ്പിലൂടെ മോഷ്ടാക്കൾ പിടിയിൽ
    cancel
    Listen to this Article

    ചെന്നൈ: മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട കാറിൽ ഉടമ ഫോൺ മറന്നുവെച്ചു; മോഷ്ടാക്കളെ പിടികൂടാൻ പൊലീസിനെ സഹായിച്ചത് ഈ ഫോൺ. ചെന്നൈയിലാണ് സംഭവം. പെട്രോൾ പമ്പിൽ വന്ന കാർ പെട്രോൾ അടിക്കുന്നതിനിടെ മോഷ്‍ടാക്കൾ കടത്തുകയായിരുന്നു.

    ലോക്കൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മെൽവിന്റെതായിരുന്നു കാർ. ഇദ്ദേഹം കാറിൽ പെട്രോൾ അടിക്കുന്ന നേരം പുറത്തിറങ്ങി. പണം കൊടുക്കാനായി സ്റ്റാഫിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയ സമയത്തായിരുന്നു തക്കം പാർത്തിരുന്ന മോഷ്‍ടാക്കൾ കാർ മോഷ്ടിച്ചത്. എന്നാൽ ഭാഗ്യത്തിന് ഉടമ കാറിൽ തന്റെ ഫോൺ മറന്നുവെച്ചു. അതു​കൊണ്ട് പമ്പിലെ ഫോണിൽ നിന്നാണ് പൊലീസിനെ വിളിച്ചത്.

    ഫോൺ മറന്ന കാര്യം അറിഞ്ഞതോടെ പൊലീസിന് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായി. ‘ഫൈന്റ് മൈ ഡി​വൈസ്’ ആപ്പിലൂടെ വേഗം തന്നെ കാറിന്റെ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടെത്തി. ആദ്യം കാർ ഗുമിഡിപൂണ്ടിയിലാണ് എത്തിയതെന്നും അവിടെ നിന്ന് പുഴലിലേക്കു പോയതായും ക​ണ്ടെത്തി. പൊലീസ് പന്തുടർന്നതോ​ടെ കാർ വഴിയൽ ഉപേക്ഷിച്ചതായി കണ്ടെത്തി.

    ബൈക്ക് മെക്കാനിക്കായ സൂര്യ (25), ഭരത് (28) എന്നിവരാണ് പ്രതിക​ളെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ഇവരെ പിടികൂടുകയും ചെയ്തു. ഇവരെ പിടികൂടി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:chennaimobile appcar theftPolice
    News Summary - Owner forgot his phone in the stolen car; Thieves caught using the 'Find My Device' app
    Similar News
    Next Story
    X