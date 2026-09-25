Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    പാർവതി മായ പിടിയിലായതിനു പിന്നാലെ പരാതി പ്രളയം; വിദേശജോലി വാഗ്ദാനത്തിൽ കുടുങ്ങിയത് മുന്നൂറോളം പേർ

    text_fields
    bookmark_border
    https://www.madhyamam.com/tags/foreign-job-scam
    cancel
    camera_alt

    പാർവതി മായ

    കൊച്ചി: വിദേശത്ത്​ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്​ത്​ നിരവധി പേരിൽനിന്ന്​ പണം തട്ടിയ കേസിൽ ആംസ്റ്റർ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉടമ പാർവതി മായ പിടിയിലായതോടെ പൊലീസിന്​ മുന്നിൽ പരാതി പ്രളയം. സ്ഥാപന ഉടമ പിടിയിലായ ശേഷം 25ഓളം പരാതികൾ കേസ്​ അന്വേഷിക്കുന്ന പാലാരിവട്ടം പൊലീസിന്​ ലഭിച്ചു. ഏകദേശം 300ഓളം പേർ തട്ടിപ്പിന്​ ഇരയായിട്ടുണ്ടെന്നും തട്ടിയെടുത്ത തുക 100 കോടിക്ക്​ അടുത്ത്​ വരുമെന്നുമാണ്​​ പൊലീസ്​ കരുതുന്നത്​.

    അതിനിടെ വെള്ളിയാഴ്​ച മജിസ്​ട്രേറ്റിന് മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കിയ ഇടപ്പള്ളി ആംസ്റ്റർ ഓവർസീസ്​ പ്രൈവറ്റ്​ ലിമിറ്റഡ്​ സി.ഇ.ഒയും പാലാരിവട്ടം ആംസ്റ്റർ ഇമിഗ്രേഷൻ ഓവർസീസിന്‍റെ എം.ഡിയുമായ പാർവതി മായയെ മജിസ്​ട്രേറ്റ്​ ഒരു ദിവസ​ത്തേക്ക്​ പൊലീസ്​ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. വ്യാഴാഴ്​ച കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത പാർവതി മായയെ രാത്രി തന്നെ മജിസ്​ട്രേറ്റ്​ മുമ്പാകെ പൊലീസ്​ ഹാജരാക്കിയപ്പോൾ വെള്ളിയാഴ്​ച രാവിലെ വരെ ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു.

    വെള്ളിയാഴ്​ച രാവിലെ വീണ്ടും മജിസ്​ട്രേറ്റിന്​ മുമ്പാകെ ഹാജരായപ്പോൾ ജാമ്യം തുടരണമെന്ന്​ പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകർ വാദിച്ചെങ്കിലും സർക്കാർ അഭിഭാഷകരുടെ നിലപാട്​ കേട്ടശേഷം ഒരു ദിവസത്തേക്ക്​ പൊലീസ്​ കസ്റ്റഡിയിൽ വിടുകയായിരുന്നു. നിലവിൽ പാലാരിവട്ടം പൊലീസ്​ രണ്ട്​ പരാതികളിലാണ്​ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്​.

    നാട്ടിൽ നിന്ന്​ തട്ടിയെടുത്ത പണം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക്​ കടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവിടെ ​ക്രിപ്​റ്റോ കറൻസിയിൽ ഉൾപ്പെടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ്​ ​പൊലീസിന്​ ലഭിച്ച വിവരം. ശനിയാഴ്​ച വീണ്ടും ഹാജരാക്കു​മ്പോൾ ഇക്കാര്യങ്ങൾ പൊലീസ്​ കോടതിയെ അറിയിച്ച്​ കസ്റ്റഡി നീട്ടി ലഭിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കും.

    തൃശൂർ എരുമപ്പെട്ടി സ്വദേശിയായ യുവാവിന്​ അർമീനിയയിൽ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ മാസം ശമ്പളം വാഗ്​ദാനം ചെയ്ത്​ നാല്​ ലക്ഷം രൂപയും പോളണ്ടിൽ ​ജോലി വാഗ്ദനം ചെയ്ത്​ കുന്നത്തുനാട്​ സ്വദേശിയിൽ നിന്ന്​ ആറ്​ ലക്ഷം രൂപയും തട്ടിയെടുത്തുവെന്ന കേസിലാണ്​ ഇപ്പോൾ പാർവതി മായ പിടിയിലായത്​.

    ഇവർക്ക്​ പുറമെ ഭർത്താവ്​ അനീഷ്​ മേനോൻ, മാനേജർമാരായ അഭിജിത്​, അജു കെ. മാത്യു, വിഷ്​ണു വിജയൻ, ഷാജി എന്നിവരാണ്​ മറ്റ്​ പ്രതികൾ. ഒളിവിലായിരുന്ന പാർവതി മായക്കെതിരെ പൊലീസ്​ ലുക്ഔട്ട്​ നോട്ടീസ്​ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. വ്യാഴാഴ്​ച രാവിലെ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ​പ്പോഴാണ്​ പിടിയിലായത്​. ഇമി​ഗ്രേഷൻ വിഭാഗം തടഞ്ഞുവെച്ച്​ പൊലീസിന്​ കൈമാറുകയായിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    Next Story
    X