പാർവതി മായ പിടിയിലായതിനു പിന്നാലെ പരാതി പ്രളയം; വിദേശജോലി വാഗ്ദാനത്തിൽ കുടുങ്ങിയത് മുന്നൂറോളം പേർ

പാർവതി മായ പിടിയിലായതിനു പിന്നാലെ പരാതി പ്രളയം; വിദേശജോലി വാഗ്ദാനത്തിൽ കുടുങ്ങിയത് മുന്നൂറോളം പേർtext_fields
കൊച്ചി: വിദേശത്ത് ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് നിരവധി പേരിൽനിന്ന് പണം തട്ടിയ കേസിൽ ആംസ്റ്റർ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉടമ പാർവതി മായ പിടിയിലായതോടെ പൊലീസിന് മുന്നിൽ പരാതി പ്രളയം. സ്ഥാപന ഉടമ പിടിയിലായ ശേഷം 25ഓളം പരാതികൾ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന പാലാരിവട്ടം പൊലീസിന് ലഭിച്ചു. ഏകദേശം 300ഓളം പേർ തട്ടിപ്പിന് ഇരയായിട്ടുണ്ടെന്നും തട്ടിയെടുത്ത തുക 100 കോടിക്ക് അടുത്ത് വരുമെന്നുമാണ് പൊലീസ് കരുതുന്നത്.
അതിനിടെ വെള്ളിയാഴ്ച മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കിയ ഇടപ്പള്ളി ആംസ്റ്റർ ഓവർസീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് സി.ഇ.ഒയും പാലാരിവട്ടം ആംസ്റ്റർ ഇമിഗ്രേഷൻ ഓവർസീസിന്റെ എം.ഡിയുമായ പാർവതി മായയെ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. വ്യാഴാഴ്ച കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത പാർവതി മായയെ രാത്രി തന്നെ മജിസ്ട്രേറ്റ് മുമ്പാകെ പൊലീസ് ഹാജരാക്കിയപ്പോൾ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ വരെ ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു.
വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ വീണ്ടും മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുമ്പാകെ ഹാജരായപ്പോൾ ജാമ്യം തുടരണമെന്ന് പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകർ വാദിച്ചെങ്കിലും സർക്കാർ അഭിഭാഷകരുടെ നിലപാട് കേട്ടശേഷം ഒരു ദിവസത്തേക്ക് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിടുകയായിരുന്നു. നിലവിൽ പാലാരിവട്ടം പൊലീസ് രണ്ട് പരാതികളിലാണ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്.
നാട്ടിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുത്ത പണം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവിടെ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയിൽ ഉൾപ്പെടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ് പൊലീസിന് ലഭിച്ച വിവരം. ശനിയാഴ്ച വീണ്ടും ഹാജരാക്കുമ്പോൾ ഇക്കാര്യങ്ങൾ പൊലീസ് കോടതിയെ അറിയിച്ച് കസ്റ്റഡി നീട്ടി ലഭിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കും.
തൃശൂർ എരുമപ്പെട്ടി സ്വദേശിയായ യുവാവിന് അർമീനിയയിൽ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ മാസം ശമ്പളം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് നാല് ലക്ഷം രൂപയും പോളണ്ടിൽ ജോലി വാഗ്ദനം ചെയ്ത് കുന്നത്തുനാട് സ്വദേശിയിൽ നിന്ന് ആറ് ലക്ഷം രൂപയും തട്ടിയെടുത്തുവെന്ന കേസിലാണ് ഇപ്പോൾ പാർവതി മായ പിടിയിലായത്.
ഇവർക്ക് പുറമെ ഭർത്താവ് അനീഷ് മേനോൻ, മാനേജർമാരായ അഭിജിത്, അജു കെ. മാത്യു, വിഷ്ണു വിജയൻ, ഷാജി എന്നിവരാണ് മറ്റ് പ്രതികൾ. ഒളിവിലായിരുന്ന പാർവതി മായക്കെതിരെ പൊലീസ് ലുക്ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് പിടിയിലായത്. ഇമിഗ്രേഷൻ വിഭാഗം തടഞ്ഞുവെച്ച് പൊലീസിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു.
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