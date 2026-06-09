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    Crime
    Posted On
    date_range 9 Jun 2026 9:22 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Jun 2026 9:22 AM IST

    ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ; അന്തർ സംസ്ഥാന ലഹരിക്കടത്ത് സംഘം പിടിയിൽ

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    ജീപ്പിലെ രഹസ്യ അറയിൽ സൂക്ഷിച്ച 333 ഗ്രാം ബ്രൗൺഷുഗർ പിടിച്ചെടുത്തു
    ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ; അന്തർ സംസ്ഥാന ലഹരിക്കടത്ത് സംഘം പിടിയിൽ
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    ഇ​സാ​സു​ല്‍ ഹ​ഖ്, സ​ദാം ഹു​സൈ​ന്‍, റ​ഷീ​ദു​ല്‍ ഇ​സ്​​ലാം

    വളാഞ്ചേരി: ബ്രൗൺഷുഗറിന്‍റെ വൻ ശേഖരവുമായി മൂന്ന് അസം സ്വദേശികൾ പിടിയിൽ. 333 ഗ്രാം ബ്രൗൺഷുഗറുമായി അസം നാഗോൺ സ്വദേശികളായ സദാം ഹുസൈന്‍ (32), ഇസാസുല്‍ ഹഖ് ( 31), റഷീദുല്‍ ഇസ്ലാം ( 32) എന്നിവരെയാണ് പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. ജീപ്പില്‍ രഹസ്യ അറയുണ്ടാക്കി അസമിൽനിന്ന് അതിൽ ബ്രൗൺഷുഗർ ഒളിപ്പിച്ചു കടത്തുകയായിരുന്നു.

    ജീ​പ്പി​ന്റെ ര​ഹ​സ്യ അ​റ​യിൽ ബ്രൗ​ൺ​ഷു​ഗ​ർ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച നിലയിൽ

    വളാഞ്ചേരി പൊലീസും ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഡാൻസാഫ് സ്ക്വാഡ് ഓപറേഷൻ തൂഫാന്‍റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ വളാഞ്ചേരി - പട്ടാമ്പി റോഡിൽ കൊട്ടാരത്ത് വെച്ച് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. തിരൂര്‍ ഡിവൈ.എസ്.പി എ.എം. സിദ്ദീഖ്, നാര്‍കോട്ടിക് സെല്‍ ഡിവൈ.എസ്.പി എന്‍.ഒ. സിബി, വളാഞ്ചേരി പൊലീസ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ ആനന്ദ്ബാബു, പൊന്നാനി പൊലീസ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ സതീഷ്കുമാര്‍, വളാഞ്ചേരി സബ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ എം. നിര്‍മല്‍ കൂടാതെ ജില്ലാ ഡാന്‍സാഫ് ടീമും ചേർന്നാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്.

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    TAGS:Drug Traffickinginter stateGang arrestedOperation Toofan
    News Summary - Operation Toofan Inter-state drug trafficking gang arrested
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