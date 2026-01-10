Begin typing your search above and press return to search.
    ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ട്രേ​ഡി​ങ് ത​ട്ടി​പ്പ്; കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​ന്ന​ര​ക്കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ ന​ഷ്ട​മാ​യി

    പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഊ​ർ​ജി​തം
    ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ട്രേ​ഡി​ങ് ത​ട്ടി​പ്പ്; കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​ന്ന​ര​ക്കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ ന​ഷ്ട​മാ​യി
    ​വ​ട​ക​ര: ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ട്രേ​ഡി​ങ്ങി​ലൂ​ടെ വ​ൻ തു​ക ലാ​ഭം വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത് കോ​ടി​ക​ൾ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന സൈ​ബ​ർ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് സ​ജീ​വ​മാ​കു​ന്നു. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് അ​ത്തോ​ളി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ റി​ട്ട. സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന് ഒ​രു കോ​ടി 21 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും തോ​ട​ന്നൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ബി​സി​ന​സു​കാ​ര​ന് 45 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും ന​ഷ്ട​മാ​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പി​ന്റെ വ്യാ​പ്തി പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ അ​ത്തോ​ളി പൊ​ലീ​സും സൈ​ബ​ർ ക്രൈം ​പൊ​ലീ​സും എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​മാ​രം​ഭി​ച്ചു.

    ​ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാം ലി​ങ്കു​ക​ൾ വ​ഴി​യും വാ​ട്സ് ആ​പ്പ്, ടെ​ല​ഗ്രാം ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യു​മാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ർ ഇ​ര​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​ത്. സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ലൂ​ടെ സൗ​ഹൃ​ദം സ്ഥാ​പി​ച്ച ശേ​ഷം നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ച് ട്രേ​ഡി​ങ്ങി​ലേ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഇ​വ​രു​ടെ രീ​തി. വി​ശ്വാ​സം നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​നാ​യി ഒ​റി​ജി​ന​ലി​നെ വെ​ല്ലു​ന്ന രീ​തി​യി​ലു​ള്ള വ്യാ​ജ ട്രേ​ഡി​ങ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ക​യും തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ചെ​റി​യ ലാ​ഭം തി​രി​ച്ചു ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഇ​ത് വി​ശ്വ​സി​ച്ച് ഇ​ര​ക​ൾ വ​ൻ തു​ക​ക​ൾ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ർ പ​ണം കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കും.

    ​രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള ഡ​മ്മി അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് പ​ണം ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​ർ ചെ​യ്യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന തു​ക ഉ​ട​ൻ​ത​ന്നെ മ​റ്റ് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി യു.​എ​സ്.​ഡി.​ടി, ക്രി​പ്റ്റോ ക​റ​ൻ​സി എ​ന്നി​വ​യാ​ക്കി വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ത്തു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    പൊ​ലീ​സും ബാ​ങ്കു​ക​ളും മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളും നി​ര​ന്ത​രം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി പേ​ർ ഇ​പ്പോ​ഴും ഇ​ത്ത​രം കെ​ണി​ക​ളി​ൽ അ​ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മം വ​ഴി അ​പ​രി​ചി​ത​രു​മാ​യി സൗ​ഹൃ​ദം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ അ​തി​ജാ​ഗ്ര​ത പു​ല​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും അ​മി​ത ലാ​ഭം വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളി​ൽ വീ​ഴ​രു​തെ​ന്നും കോ​ഴി​ക്കോ​ട് റൂ​റ​ൽ സൈ​ബ​ർ ക്രൈം ​പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    ത​ട്ടി​പ്പി​ൽ വീ​ഴാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ...

    അ​പ​രി​ചി​ത​രു​ടെ ലി​ങ്കു​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക: ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാം, ടെ​ല​ഗ്രാം വ​ഴി​യു​ള്ള അ​മി​ത ലാ​ഭ വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന ലി​ങ്കു​ക​ളി​ൽ ക്ലി​ക്ക് ചെ​യ്യാ​തി​രി​ക്കു​ക. ​വ്യാ​ജ ആ​പ്പു​ക​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ക. പ്ലേ ​സ്റ്റോ​റി​ലോ ആ​പ്പ് സ്റ്റോ​റി​ലോ ല​ഭ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത​തും നേ​രി​ട്ട് അ​യ​ച്ചു​ത​രു​ന്ന​തു​മാ​യ ട്രേ​ഡി​ങ് ആ​പ്പു​ക​ൾ ഇ​ൻ​സ്റ്റാ​ൾ ചെ​യ്യ​രു​ത്. ​സൗ​ഹൃ​ദ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജാ​ഗ്ര​ത: സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മം വ​ഴി നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന അ​പ​രി​ചി​ത​രെ വി​ശ്വ​സി​ക്ക​രു​ത്.

    ​ചെ​റി​യ ലാ​ഭം ഒ​രു കെ​ണി​യാ​ണ്: വി​ശ്വാ​സം നേ​ടാ​ൻ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ചെ​റി​യ തു​ക​ക​ൾ വ​ൻ നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​നു​ള്ള പ്ര​ലോ​ഭ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​യു​ക. ​പ​രാ​തി​പ്പെ​ടാ​ൻ വൈ​ക​രു​ത്: ത​ട്ടി​പ്പി​നി​ര​യാ​യാ​ൽ ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ 1930 എ​ന്ന സൈ​ബ​ർ ഹെ​ൽ​പ് ലൈ​ൻ ന​മ്പ​റി​ലോ www.cybercrime.gov.in എ​ന്ന വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ലോ വി​വ​രം അ​റി​യി​ക്കു​ക. ആ​ദ്യ​ത്തെ ര​ണ്ട് മ​ണി​ക്കൂ​ർ (ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ഹ​വ​ർ) വ​ള​രെ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്.

    TAGS:Cyber FraudKozhikkode NewsOnline Trade Scam
    News Summary - Online trading scam; Kozhikode residents lose Rs. 1.5 crore
