Madhyamam
    Crime
    Posted On
    date_range 4 Feb 2026 10:45 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Feb 2026 10:45 AM IST

    എം.ഡി.എം.എയുമായി ഓൺലൈൻ ടാക്സി ഡ്രൈവർ പിടിയിൽ

    എം.ഡി.എം.എയുമായി ഓൺലൈൻ ടാക്സി ഡ്രൈവർ പിടിയിൽ
    കൊ​ട്ടി​യം: അ​ന്ത​ർ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന സ്വ​കാ​ര്യ ടൂ​റി​സ്റ്റ് ബ​സി​ൽ എം.​ഡി.​എം.​എ ക​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന യു​വാ​വി​നെ കൊ​ട്ടി​യം പൊ​ലീ​സും സി​റ്റി ഡാ​ൻ​സ് സം​ഘ​വും ചേ​ർ​ന്ന് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ന്‍റ​ർ സി​റ്റി ബ​സി​ൽ കൊ​ട്ടി​യം ജ​ങ്​​ഷ​നി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി​യ മു​ഖ​ത്ത​ല പാ​ങ്കോ​ണം മ​രു​ത​മ​ൺ വീ​ട്ടി​ൽ അ​ന​ന്തു കൃ​ഷ്ണ​നാ​ണ് (25) 12 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ യൂ​ബ​ർ ടാ​ക്സി ഡ്രൈ​വ​റാ​യ ഇ​യാ​ൾ ആ​ഴ്ച​യി​ൽ ഒ​രു​ദി​വ​സം എം.​ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് കൊ​ല്ലം സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​ക്ക്​ ര​ഹ​സ്യ​വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഡാ​ൻ​സാ​ഫ് സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ സാ​യി സേ​ന​ൻ, ര​ഞ്ജു തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും കൊ​ട്ടി​യം പൊ​ലീ​സും കൊ​ട്ടി​യ​ത്ത് ബ​സി​റ​ങ്ങി​യ ഇ​യാ​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി. പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് എം.​ഡി.​എം.​എ ക​ണ്ടെ​ത്തി. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ ര​ണ്ടു​പേ​രാ​ണ് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലേ​ക്ക് പോ​യ​ത്. ഒ​രാ​ൾ നേ​ര​ത്തേ മ​ട​ങ്ങി​യ​താ​യാ​ണ് വി​വ​രം. ഇ​യാ​ൾ​ക്കാ​യി പൊ​ലീ​സ് തി​ര​ച്ചി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ​നി​ന്ന് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന എം.​ഡി.​എം.​എ മൊ​ത്ത വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്കാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    TAGS:Crime NewsKollam NewsMDMAOnline Taxi Driver
