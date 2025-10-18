Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    Posted On
    date_range 18 Oct 2025 6:49 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Oct 2025 6:49 PM IST

    ‘ജോലി വേണോ ജോലി?’ തട്ടിപ്പിന്‍റെ പുതിയമുഖം; ഇരയാകുന്നതിലേറെയും സ്ത്രീകൾ

    'ജോലി വേണോ ജോലി?' തട്ടിപ്പിന്‍റെ പുതിയമുഖം; ഇരയാകുന്നതിലേറെയും സ്ത്രീകൾ
    കോട്ടയം: ‘ജോലി വേണോ ജോലി?’ ഈ ചോദ്യം കേട്ടാൽ ആരായാലും വീണുപോകും. അതാണ്​ ഇപ്പോൾ പലരുടേയും പണം വെള്ളത്തിലാക്കുന്ന പുതിയ തട്ടിപ്പ്​ രീതിയും. ഓൺലൈൻ ജോലിയുടെ പേരിൽ ഇന്ന് പണം നഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണം കുതിക്കുകയാണ്​.

    വീട്ടിലിരുന്ന്​ പണം സമ്പാദിക്കാമെന്ന പരസ്യവാചകം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത്​ നല്ല ഐഡിയ ആണല്ലോയെന്ന്​ കരുതി പലരും തലവെച്ച്​ കൊടുക്കുന്നത്​ പതിവായി മാറി​. സംസ്ഥാനത്ത്​ ഈ കെണിയിൽപ്പെട്ട്​ പണം നഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നെന്ന്​ കേരള പൊലീസ്​ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

    പാർട്ട് ടൈം ജോലിയുടെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഈ തട്ടിപ്പിൽ സ്ത്രീകളാണ് കൂടുതലും ഇരയാകുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച്​ വീട്ടമ്മമാർ. സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ്​ ജോലിത്തട്ടിപ്പിന്‍റെ കെണിയൊരുക്കിയിട്ടുള്ളത്​. വീട്ടിലിരുന്ന്​ പാർട്ട്​ടൈം ജോലി ചെയ്ത്​ പതിനായിരങ്ങളും ലക്ഷങ്ങളും സമ്പാദിക്കാമെന്ന മോഹനവാഗ്ദാനങ്ങളാണ്​ ഈ തട്ടിപ്പുകാർ നൽകുന്നത്​.

    ഇത്തരം സന്ദേശങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി അറിയാതെ പലരും ഈ സന്ദേശങ്ങൾ ബന്​ധുക്കൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കുമൊക്കെ ഫോർവേർഡ്​ ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്​. ഫലത്തിൽ അറിയാതെ അവരും ഈ തട്ടിപ്പ്​ സംഘത്തിന്‍റെ ഭാഗമാകുന്നെന്ന്​ സാരം. അതിനാൽ ഇത്തരം സന്ദേശങ്ങൾ ഫോർവേർഡ്​ ചെയ്യുന്നവരും സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ പ്രതിയാകുമെന്ന്​ പൊലീസ്​ മുന്നറിയിപ്പ്​ നൽകുന്നു. ജാഗ്രതയോടെയുള്ള നീക്കത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഈ പുതിയതരം തട്ടിപ്പിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനുമാകൂ.

    ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ലഭിക്കുന്ന ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ്​ ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകളിൽ നിന്നും രക്ഷപെടാനുള്ള പ്രധാന മാർഗം. സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ കാണുന്ന അവസരങ്ങളെല്ലാം കണ്ണുംപൂട്ടി വിശ്വസിച്ചാൽ ധന‌നഷ്ടവും സമയനഷ്ടവുമാകും ഫലം. വളരെ പെട്ടെന്ന്​ കൂടുതൽ പണം സമ്പാദിക്കാമെന്നുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങളുമായി ഒട്ടേറെ പേർ ഓൺലൈൻ ലോകത്ത്​ ഇപ്പോൾ സജീവമാണ്​.

    മനംമയക്കുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ വീണാൽ അനുകൂലമായതൊന്നും സംഭവിക്കാനിടയില്ല. മറിച്ച് വലിയ നഷ്ടമുണ്ടാകാനാണ്​ സാധ്യതയെന്ന്​ പൊലീസും മുന്നറിയിപ്പ്​ നൽകുന്നു. ഓൺലൈനിലൂടെ പാർട്ട്​ടൈം ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നവർ ആദ്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്​ രജിസ്​ട്രേഷനായുള്ള പണമാണ്​. അത്​ നൽകിത്തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ തട്ടിപ്പിന്​ ഇരയാകുമെന്ന്​ ഉറപ്പ്​.

    രജിസ്ട്രേഷനു വേണ്ടിയോ അല്ലാതെയോ ആദ്യം അങ്ങോട്ടു പണം നൽകിയുള്ള ഇടപാടുകളോട് ‘വേണ്ട’ എന്ന്​ പറഞ്ഞാൽ ഈ തട്ടിപ്പിൽ നിന്നും രക്ഷപെടാം. തൊഴിൽ വാഗ്ദാനം നൽകുന്ന കമ്പനികളുടെ ആധികാരികത ഉറപ്പു വരുത്തിയതിന്​ ശേഷം മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങളോട്​ പ്രതികരിക്കാവൂയെന്ന്​ സൈബർ വിദഗ്​ധർ മുന്നറിയിപ്പ്​ നൽകുന്നു.

    വെബ്സൈറ്റ് മുഖാന്തരമല്ല ഇത്തരം തൊഴിൽ വാഗ്ദാനങ്ങൾ വരുന്നതെങ്കിൽ വാഗ്ദാനം നൽകുന്ന വ്യക്തിയുടെ വിശ്വാസ്യത കൃത്യമായി മനസിലാക്കി വേണം തുടർനടപടിയിലേക്ക്​ കടക്കാനെന്ന്​ പൊലീസ്​ മുന്നറിയിപ്പ്​ നൽകുന്നു. അല്ലാത്തപക്ഷം തൊഴിൽ കിട്ടില്ലെന്ന്​ മാത്രമല്ല കീശയിലെ കാശും പോകാനാണ്​ സാധ്യതയേറെയും.

    TAGS:Crime NewsFraud CaseJob ScamsKerala
    News Summary - Online job scams on the rise
