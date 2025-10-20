Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    Posted On
    20 Oct 2025 10:02 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 10:02 PM IST

    ഓൺലൈൻ തൊഴിൽ തട്ടിപ്പ്: 38 ലക്ഷം തട്ടിയ പ്രതി പിടിയിൽ

    Muhsin
    മു​ഹ്സി​ന്‍

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ജോ​ലി​യി​ലൂ​ടെ പ​ണം സ​മ്പാ​ദി​ക്കാ​മെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ച് 38 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം രൂ​പ ത​ട്ടി​യ കേ​സി​ല്‍ പ്ര​തി പി​ടി​യി​ൽ. സൈ​ബ​ര്‍ ത​ട്ടി​പ്പ് ശൃം​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ക​ണ്ണി​ക​ളി​ലൊ​രാ​ളാ​യ ആ​ല​പ്പു​ഴ കീ​രി​ക്കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി എ​സ്. മു​ഹ്സി​ന്‍ (28) ആ​ണ് സി​റ്റി സൈ​ബ​ര്‍ ക്രൈം ​പൊ​ലീ​സി​ന്റെ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ലൈ മാ​സം ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ജോ​ലി​യി​ലൂ​ടെ പ്ര​തി​ദി​ന വ​രു​മാ​നം ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് കാ​ണി​ച്ച് വാ​ട്സ്ആ​പ് സ​ന്ദേ​ശം ല​ഭി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന്, പ്ര​തി​ക​ള്‍ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ല​ളി​ത​മാ​യ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ടാ​സ്കു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​റി​യ തു​ക ലാ​ഭ​മാ​യി അ​യ​ച്ച് വി​ശ്വാ​സം നേ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. പി​ന്നീ​ട്, കൂ​ടു​ത​ൽ ലാ​ഭം വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത് വ​ലി​യ തു​ക​ക​ൾ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കാ​നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ‘ലെ​വ​ൽ ടാ​സ്കു​ക​ൾ’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ത്താ​നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ലെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ ലാ​ഭം അ​ട​ങ്ങി​യ തു​ക കാ​ണി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ണം അ​യ​ക്കാ​ൻ പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ടെ​ല​ഗ്രാം പോ​ലു​ള്ള സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ പ്ലാ​റ്റ്ഫോം വ​ഴി​യാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ൾ ബ​ന്ധം നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യ​ത്. 38,12,882 രൂ​പ​യാ​ണ് വി​വി​ധ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് അ​യ​പ്പി​ച്ച് ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത​ത്. പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നി​ല്‍ നി​ന്ന് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട പ​ണം ക്രെ​ഡി​റ്റ്‌ ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ശേ​ഖ​രി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യാ​ണ് പ്ര​തി​യി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​യ​ത്.

    പ്ര​തി​യു​ടെ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​തി​ന​ഞ്ചോ​ളം സൈ​ബ​ര്‍ കേ​സു​ക​ൾ നി​ല​വി​ലു​ള്ള​താ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​തി​യെ 14 ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു. പൊ​ലീ​സ് ഇ​ന്‍സ്പെ​ക്ട​ര്‍ കെ.​കെ. ആ​ഗേ​ഷി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ സ​ബ്‌ ഇ​ന്‍സ്പെ​ക്ട​ര്‍മാ​രാ​യ അ​ബ്ദു​ല്‍ അ​സീ​സ്‌, ടി. ​നൗ​ഷാ​ദ്, എ.​എ​സ്.​ഐ ടി. ​ബി​ജു, എ​സ്.​സി.​പി.​ഒ ജാ​നേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

