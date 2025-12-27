Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightആൾക്കൂട്ടക്കൊലക്കേസിൽ...
    Crime
    Posted On
    date_range 27 Dec 2025 10:32 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Dec 2025 10:32 AM IST

    ആൾക്കൂട്ടക്കൊലക്കേസിൽ ഒരാൾ കൂടി അറസ്റ്റിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ആൾക്കൂട്ടക്കൊലക്കേസിൽ ഒരാൾ കൂടി അറസ്റ്റിൽ
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    പാലക്കാട്: വാളയാർ ആൾക്കൂട്ടക്കൊലക്കേസിൽ ഒരാൾ കൂടി അറസ്റ്റിൽ. അട്ടപ്പള്ളം സ്വദേശി ഷാജിയാണ് അറസ്റ്റിലായത്. കേസിൽ ഇതുവരെ എട്ടുപേരാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ചയാണ് ഛത്തീസ്‌ഗ‌ഢ് സ്വദേശിയായ രാം നാരായണനെയാണ് കള്ളനെന്ന് ആരോപിച്ച് ആൾക്കൂട്ടം ക്രൂരമായി മർദിച്ചത്.

    അവശനായ രാംനാരായൺ പിറ്റേന്ന് രാത്രിയോടെ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു. എസ്.സി/എസ്.ടി അതിക്രമം തടയൽ, ആൾക്കൂട്ടക്കൊലപാതകം എന്നീ വകുപ്പുകളാണ് പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിവൈ.എസ്.പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമാണ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളിൽ മർദനത്തിൽ പങ്കാളിയായി എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് ഇവരെ പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:lynching caseMob attckPalakkadArrest
    News Summary - One more person arrested in Palakkad lynching case
    Similar News
    Next Story
    X