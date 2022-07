cancel camera_alt കൊല്ലപ്പെട്ട നന്ദ കി​ഷോ​ർ By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article അ​ഗ​ളി: അ​ട്ട​പ്പാ​ടി​യി​ൽ യു​വാ​വായ ന​ന്ദ​കി​ഷോ​റി​നെ ത​ല്ലി​ക്കൊ​ന്ന കേ​സി​ൽ ഒരാൾ കൂടി അറസ്റ്റിൽ. അ​ട്ട​പ്പാ​ടി താവളം സ്വദേശി അനന്തുവിനെ (19) ആണ് അ​ഗ​ളി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇതോടെ 11 പ്ര​തി​ക​ളു​ള്ള കേ​സി​ൽ ഏഴു പേർ പിടിയിലായി. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച അ​റ​സ്റ്റിലായ ആ​റു​ പേ​ർ നിലവിൽ റി​മാ​ൻ​ഡിലാണ്.

കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട ന​ന്ദ​കി​ഷോ​റി​ന്‍റെ മ​ര​ണം ത​ല​ക്കേ​റ്റ അ​ടി കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന്​ പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ടം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ന​ന്ദ​കി​ഷോ​റി​ന്‍റെ ശ​രീ​ര​മാ​കെ മ​ർ​ദ​ന​മേ​റ്റ മു​റി​പ്പാ​ടു​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്നും പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ടം ചെ​യ്ത ഡോ​ക്ട​റു​ടെ​ പ്രാ​ഥ​മി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​രു​മ്പ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ത​ല​യി​ൽ അ​ടി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​യ പ​രി​ക്കാ​ണ് മ​ര​ണ​കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ര​നാ​യ ന​ന്ദ​കി​ഷോ​റി​നൊ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സു​ഹൃ​ത്ത് ക​ണ്ണൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി വി​നാ​യ​ക​ൻ ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കു​ക​ളോ​ടെ തൃ​ശൂ​ർ ഗ​വ. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജിൽ തീ​വ്ര​പ​രി​ച​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച​യാ​ണ് കൊ​ലപാതകം ന​ട​ന്ന​ത്. തോ​ക്ക്‌ വാ​ങ്ങി​ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന്​ പ​റ​ഞ്ഞ്‌ അ​ഗ​ളി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ വി​പി​ൻ പ്ര​സാ​ദി​ൽ​ നി​ന്ന്‌ ല​ക്ഷം രൂ​പ വാ​ങ്ങി​യ​ത്‌ വി​നാ​യ​ക​നാ​യി​രു​ന്നു. തോ​ക്ക്‌ എ​ത്തി​ച്ചു ​കൊ​ടു​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ​ വി​നാ​യ​ക​നെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു ​പോ​യ​ത​റി​ഞ്ഞ്‌ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ ചെ​ന്ന ന​ന്ദ​കി​ഷോ​റി​നെ മ​ദ്യ​ല​ഹ​രി​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന സം​ഘം കു​റു​വ​ടി​ കൊ​ണ്ട്‌ മ​ർ​മ​ഭാ​ഗ​ത്ത്‌ മ​ർ​ദി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. Show Full Article

News Summary -

One more person arrested in case of beating up nanda kishore in Attappady