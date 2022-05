cancel camera_alt സൈ​ഫു​ല്ല By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article മ​ഞ്ചേ​രി: വി​ൽ​പ​ന​ക്കെ​ത്തി​ച്ച ഒ​ന്ന​ര കി​ലോ ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ൾ സ്വ​ദേ​ശി പി​ടി​യി​ൽ. മും​തു​സാ​ർ സ്വ​ദേ​ശി സൈ​ഫു​ല്ല​യെ​യാ​ണ് (25) നെ​ല്ലി​പ​റ​മ്പു​നി​ന്ന്​ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. മ​ല​പ്പു​റം ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി പ്ര​ദീ​പി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ പ്ര​കാ​രം മ​ഞ്ചേ​രി പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ റി​യാ​സ് ചാ​ക്കീ​രി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ എ​സ്.​ഐ വി​വേ​ക്, പ്ര​ബേ​ഷ​ൻ എ​സ്.​ഐ ജി​തി​ൻ, സി​യാ​ഹു​ൽ ഹ​ഖ്, ഹ​രി​ലാ​ൽ, ഇ​ല്യാ​സ്, ബോ​സ്, ജി​ല്ല ആ​ന്റി നാ​ർ​കോ​ട്ടി​ക് സ്ക്വാ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ എ​സ്.​ഐ ഗി​രീ​ഷ്, പി. ​സ​ലീം, ആ​ർ. ഷ​ഹേ​ഷ്, ഐ.​കെ. ദി​നേ​ഷ്, കെ.​കെ. ജ​സീ​ർ, കെ. ​സി​റാ​ജു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. Show Full Article

News Summary -

One kg of cannabis in the possession of a native of Bengal