Madhyamam
    25 Sept 2025 3:11 PM IST
    25 Sept 2025 3:11 PM IST

    എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ ബി​രു​ദ​ധാ​രി​, പ​ഠ​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ്​ ല​ഹ​രി ക​ച്ച​വ​ട​ത്തി​ലേക്ക്; എം.ഡി.എം.എ കേസിൽ ഒമാനിലെ ഏജന്‍റ്​ അറസ്റ്റിൽ

    haritha mdma case
    ഹ​രി​ത

    കൊ​ല്ലം: ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ 75 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ പി​ടി​കൂ​ടി​യ കേ​സി​ലെ മു​ഖ്യ​ക​ണ്ണി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. കൊ​ല്ലം, മാ​ങ്ങാ​ട്,ശ​ശി മ​ന്ദി​രം വീ​ട്ടി​ൽ ഹ​രി​ത(27)​യാ​ണ് കൊ​ല്ലം വെ​സ്റ്റ്​ പൊ​ലി​സി​ന്‍റെ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ഇ​തോ​ടെ ഈ ​കേ​സി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം നാ​ലാ​യി. ഒ​മാ​നി​ൽ ത​ങ്ങി എം.​ഡി.​എം.​എ ക​ച്ച​വ​ട​ത്തി​ന്‍റെ മു​ഖ്യ ഏ​ജ​ൻ​റ് ആ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ഹ​രി​ത.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​മാ​സം 24നാ​ണ് വി​പ​ണി​യി​ൽ അ​ഞ്ച് ല​ക്ഷം​രൂ​പ വി​ല​വ​രു​ന്ന 75 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ യു​മാ​യി പു​ന്ത​ല​ത്താ​ഴം സ്വ​ദേ​ശി അ​ഖി​ൽ ശ​ശി​ധ​ര​നെ കൊ​ല്ലം സി​റ്റി ഡാ​ൻ​സാ​ഫും കൊ​ല്ലം വെ​സ്റ്റ്​ പൊ​ലി​സും ചേ​ർ​ന്ന് അ​റ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്ത​ത്. അ​ഖി​ലി​നെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​തി​ൽ കൊ​ല്ലം ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ എം.​ഡി.​എം.​എ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ മു​ഖ്യ​ശൃം​ഖ​ല ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട് എ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ സി​റ്റി പൊ​ലി​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ കി​ര​ൺ നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, കൊ​ല്ലം എ.​സി.​പി എ​സ്. ഷെ​രീ​ഫി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​നു രൂ​പം​ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​ല്ലു​ന്താ​ഴം സ്വ​ദേ​ശി അ​വി​നാ​ഷി​നെ അ​ന്ന് വൈ​കി​ട്ട് ത​ന്നെ പി​ടി​കൂ​ടി.

    അ​ഖി​ലി​നെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത​റി​ഞ്ഞ്​ ഒ​ളി​വി​ൽ​പോ​യ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ കൊ​ല്ലം അ​മ്മ​ച്ചി​വീ​ട് സ്വ​ദേ​ശി ശ​ര​ത്തി​നെ 12 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ യു​മാ​യി കൊ​ല്ലം സി​റ്റി ഡാ​ൻ​സാ​ഫ് ടീ​മും കൊ​ട്ടി​യം പൊ​ലി​സും ചേ​ർ​ന്ന് അ​റ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    ഇ​വ​രെ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്ത​തി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ഹ​രി​ത​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്ന​ത്. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ ബി​രു​ദ​ധാ​രി​യാ​യ ഹ​രി​ത​യു​ടെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ ഒ​മാ​നി​ലാ​ണ്. അ​മ്മൂ​മ്മ ക​ന​ക​മ്മ​യോ​ടൊ​പ്പ​മാ​യി​രു​ന്നു മ​ങ്ങാ​ട് താ​മ​സം. ര​ണ്ടാം പ്ര​തി അ​വി​നാ​ഷും ഹ​രി​ത​യും കോ​ള​ജി​ൽ ഒ​രു​മി​ച്ച് പ​ഠി​ച്ച​വ​രാ​ണ്.

    പ​ഠ​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ​ശേ​ഷം ല​ഹ​രി ക​ച്ച​വ​ട​ത്തി​നി​റ​ങ്ങി​യ ഹ​രി​ത മു​ഖ്യ ഏ​ജ​ൻ​റാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. 2024 ഡി​സം​ബ​റി​ൽ ര​ണ്ടു​ഗ്രാം എം.​ഡി.​എം.​എ യു​മാ​യി ഹ​രി​ത​യെ​യും മൂ​ന്ന് യു​വാ​ക്ക​ളെ​യും എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്ത് ലോ​ഡ്ജി​ൽ നി​ന്ന്​ എ​റ​ണാ​കു​ളം പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. 2025 ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ ജാ​മ്യ​ത്തി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി​യ ശേ​ഷം ഒ​മാ​നി​ൽ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ അ​ടു​ത്തേ​ക്ക് പോ​യി അ​വി​ടെ​യി​രു​ന്ന് ക​ച്ച​വ​ട​ത്തി​ന്‍റെ ഏ​ജ​ൻ​റ് ആ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​മ്മൂ​മ്മ ക​ന​ക​മ്മ​യു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ട് ആ​ണ്​ ഹ​രി​ത ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. അ​വി​നാ​ശും ശ​ര​ത്തും പൈ​സ ക​ന​ക​മ്മ​യു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ അ​യ​ച്ച് കൊ​ടു​ക്കു​ക​യും ഈ ​പ​ണം ഹ​രി​ത ബം​ഗ​ളു​രു​വി​ലെ മൊ​ത്ത വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​ര​ന് അ​യ​ച്ചു​ന​ൽ​കു​ക​യും അ​വി​ടെ​നി​ന്നും അ​ഖി​ൽ ശ​ശി​ധ​ര​നെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് കൊ​ല്ല​ത്ത് എ​ത്തി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ്​ ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​ത്. ഹ​രി​ത​യു​ടെ മൊ​ബൈ​ൽ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​തി​ൽ ല​ഹ​രി ക​ച്ച​വ​ടം ന​ട​ത്തി​യ നി​ര​വ​ധി വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പൊ​ലി​സ് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു.

    ജ​യി​ലി​ലാ​യ അ​വി​നാ​ശി​നെ​യും ശ​ര​ത്തി​നെ​യും ജാ​മ്യ​ത്തി​ൽ ഇ​റ​ക്കാ​ൻ ഹ​രി​ത നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തു​മെ​ന്ന്​ മ​ന​സി​ലാ​ക്കി​യ പൊ​ലി​സ് ഹ​രി​ത​യെ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച​തേ​യി​ല്ല. ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ൽ പോ​ലെ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ ഹ​രി​ത​യെ ജി​ല്ല ജ​യി​ലി​ന്​ സ​മീ​പം​വെ​ച്ച് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ആ​ർ. ഫ​യാ​സി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘം അ​റ​സ്റ്റ്​​ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​സ്.​ഐ അ​ൻ​സ​റു​ദീ​ൻ,സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ ശ്രീ​ലാ​ൽ, ദീ​പു ദാ​സ്, സ​ലിം, ആ​ശാ എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്ത​ത്. വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഈ ​കേ​സി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​റ​സ്റ്റ്​ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്നും പൊ​ലി​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

