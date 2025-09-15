Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 4:14 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 4:14 PM IST

    കുപ്രസിദ്ധ മോഷ്ടാവ് സൈദലി പിടിയില്‍

    Arrested suspect
    സൈ​ദ​ലി

    കൊ​ല്ലം: ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ പ​ട്ടാ​പ്പ​ക​ൽ തു​റ​ന്നി​രു​ന്ന മൊ​ബൈ​ല്‍ ക​ട​യി​ല്‍ ആ​ളി​ല്ലാ​ത്ത സ​മ​യം നോ​ക്കി ക​ട​ന്നു​ക​യ​റി പ​ണം മോ​ഷ്ടി​ച്ച​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി മോ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​തി പൊ​ലീ​സി​ന്റെ പി​ടി​യി​ലാ​യി. നി​ര​വ​ധി മോ​ഷ​ണ കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​യാ​യ നെ​ടു​മ്പ​ന കു​ട​പ്പാ​ട​ത്ത് പ​റ​വി​ള​വീ​ട്ടി​ല്‍ സെ​യ്ദ​ലി(20) ആ​ണ് കൊ​ല്ലം ഈ​സ്റ്റ് പൊ​ലീ​സി​ന്റെ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ഇ​യാ​ള്‍ നി​ര​വ​ധി മോ​ഷ​ണ​ക്കേ​സി​ല്‍ പ​ല പ്രാ​വ​ശ്യം ജ​യി​ല്‍വാ​സം അ​നു​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള ആ​ളാ​ണ്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​മാ​സം ജ​യി​ല്‍ മോ​ചി​ത​നാ​യി ഇ​റ​ങ്ങി​യ​ശേ​ഷം കൊ​ട്ടി​യം പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍ പ​രി​ധി​യി​ല്‍ മെ​ഡി​സി​റ്റി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍നി​ന്ന് ബൈ​ക്ക് മോ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യും പി​ന്നീ​ട് ആ ​വാ​ഹ​ന​ത്തി​ല്‍ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച് പ​ക​ല്‍സ​മ​യം തു​റ​ന്നു​കി​ട​ക്കു​ന്ന ക​ട​ക​ളി​ല്‍ക​യ​റി പ​ണം മോ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ര്‍ന്ന് കൊ​ല്ലം ഈ​സ്റ്റ് പൊ​ലീ​സ്​ സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍ പ​രി​ധി​യി​ല്‍ മൊ​ബൈ​ല്‍ ക​ട​യി​ല്‍ ക​യ​റി പ​ണം മോ​ഷ്ടി​ച്ചു. എ​റ​ണാ​കു​ളം ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍ പ​രി​ധി​യി​ല്‍ നി​ന്ന് സൂ​പ്പ​ര്‍ ബൈ​ക്ക് മോ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യും ആ ​വാ​ഹ​നം കൊ​ല്ലം പ​ള്ളി​ത്തോ​ട്ടം പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍ പ​രി​ധി​യി​ല്‍ വെ​ച്ച് അ​പ​ക​ടം ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ​ശേ​ഷം വാ​ഹ​നം ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു ക​ട​ന്നു​ക​ള​യു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    കാ​യം​കു​ളം പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ല്‍ നി​ന്നും മ​റ്റൊ​രു ബൈ​ക്ക്​ മോ​ഷ്ടി​ച്ചു ക​ട​ന്ന ഇ​യാ​ൾ കു​ണ്ട​റ ച​ന്ദ​ന​ത്തോ​പ്പി​ല്‍ നി​ന്ന് സ​മാ​ന രീ​തി​യി​ല്‍ ഒ​രു ക​ട​യി​ല്‍ നി​ന്ന് പ​ണം മോ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ആ​റ്റി​ങ്ങ​ല്‍ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍ പ​രി​ധി​യി​ല്‍ നി​ന്ന് ഡ്യൂ​ക്കി​ന്റെ സൂ​പ്പ​ര്‍ ബൈ​ക്കും മോ​ഷ്ടി​ച്ചു. കൊ​ല്ലം ഈ​സ്റ്റ് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍ പ​രി​ധി​യി​ല്‍ വീ​ണ്ടും മോ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ശ്ര​മി​ക്ക​വേ ആ​ണ് പ്ര​തി പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. കൊ​ല്ലം ഈ​സ്റ്റ് ഇ​ന്‍സ്‌​പെ​ക്ട​ര്‍ അ​നി​ല്‍കു​മാ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ സ​ബ്ഇ​ന്‍സ്‌​പെ​ക്ട​ര്‍ വി​പി​ന്‍, എ.​എ​സ്.​ഐ സ​തീ​ഷ്‌​കു​മാ​ര്‍, സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ അ​ജ​യ​കു​മാ​ര്‍,ഷൈ​ജു എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പ്ര​തി​യെ സാ​ഹ​സി​ക​മാ​യി കീ​ഴ​ട​ക്കി​യ​ത്.

