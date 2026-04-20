Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightകുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ട...
    Crime
    Posted On
    date_range 20 April 2026 11:18 AM IST
    Updated On
    date_range 20 April 2026 11:18 AM IST

    കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ട എം.ഡി.എം.എയുമായി പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    ക​ഠി​നം​കു​ളം: സ​ദാ​ചാ​ര പൊ​ലീ​സ് ച​മ​ഞ്ഞ് യു​വാ​വി​നെ​യും യു​വ​തി​യെ​യും ആ​ക്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ൽ റി​മാ​ൻ​ഡി​ലാ​യി ജാ​മ്യ​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി​യ കു​പ്ര​സി​ദ്ധ ഗു​ണ്ട എം.​ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി പി​ടി​യി​ൽ. ക​ഠി​നം​കു​ളം മു​ണ്ട​ൻ​ചി​റ സ്വ​ദേ​ശി തം​ബു​രു എ​ന്ന വി​ഷ്ണു​വി​നെ​യാ​ണ് (27) റൂ​റ​ൽ ഡാ​ൻ​സാ​ഫ് സം​ഘം പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    കാ​പ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ക​രു​ത​ൽ ത​ട​ങ്ക​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി മൂ​ന്നു​മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ളി​ൽ വി​ഷ്ണു പ്ര​തി​യാ​യി. പ്ര​തി​യെ ക​ഠി​നം​കു​ളം പൊ​ലീ​സി​ന് കൈ​മാ​റി. ഇ​യാ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് 2.2ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ പി​ടി​കൂ​ടി. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 10.30ഓ​ടെ ചി​ല്ല​റ വി​ൽ​പ്പ​ന​ക്കാ​യി ഇ​ട​പാ​ടു​കാ​ര​നെ കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    വ​ധ​ശ്ര​മ​വും പോ​ലീ​സി​നെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച​തും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​യാ​ണ് വി​ഷ്ണു. ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS: Local News, Trivandram, MDMA, Gangster arrested
    Notorious gangster arrested with MDMA
    X