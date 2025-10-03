Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    Crime
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 11:31 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 11:31 AM IST

    18കാരിയെ തീകൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം; അയൽവാസി അറസ്​റ്റിൽ

    സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ലെ​ത്തി​ച്ച​പ്പോ​ൾ കൈ​ഞ​ര​മ്പ്​ മു​റി​ച്ച്​ പ്ര​തി ആ​ത്​​മ​ഹ​ത്യ​ക്ക്​ ശ്ര​മി​ച്ചു
    representative image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    ആ​ല​പ്പു​ഴ: 18കാ​രി​യെ പെ​ട്രോ​ളൊ​ഴി​ച്ച്​ തീ​കൊ​ളു​ത്തി കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ൽ അ​യ​ൽ​വാ​സി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ലെ​ത്തി​ച്ച പ്ര​തി ഞ​ര​മ്പ്​ മു​റി​ച്ച്​ ആ​ത്​​മ​ഹ​ത്യ​ക്കും ശ്ര​മി​ച്ചു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ആ​ല​പ്പു​ഴ സി​വ്യൂ വാ​ർ​ഡ്​ തൈ​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ജോ​സി​നെ​യാ​ണ്​ (57) സൗ​ത്ത്​ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്​​ത​ത്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചി​നാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. സി​വ്യു​വാ​ർ​ഡ് ഫി​ലാ​ഡെ​ൽ​ഫി​യ​യി​ൽ ആ​ന​ന്ദ് കു​മാ​റി​ന്റെ മ​ക​ളാ​യ 18കാ​രി​യാ​ണ്​ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്​ ഇ​ര​യാ​യ​ത്.

    സ്ഥി​രം പ്ര​ശ്ന​ക്കാ​ര​നാ​യ ജോ​സ് അ​യ​ൽ​വീ​ട്ടു​കാ​ര​നു​മാ​യി നേ​ര​ത്തെ​യു​ണ്ടാ​യ ത​ർ​ക്ക​വും വ​ഴ​ക്കു​മാ​ണ് അ​ക്ര​മ​ത്തി​ൽ ക​ലാ​ശി​ച്ച​ത്. പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​ടെ അ​ച്ഛ​നും അ​മ്മ​യും പു​റ​ത്തു​പോ​യ സ​മ​യ​ത്താ​ണ്​ പ്ര​തി ആ​ക്ര​മി​ക്കാ​ൻ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. ആ​ദ്യം ഇ​വ​രു​ടെ വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ത്തെ​ത്തി പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ അ​സ​ഭ്യം പ​റ​ഞ്ഞ് മ​ട​ങ്ങി. യു​വ​തി ഒ​റ്റ​ക്കാ​ണെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ്​ ഒ​രു​കു​പ്പി​യി​ൽ പെ​ട്രോ​ളു​മാ​യി ര​ണ്ടാ​മ​ത്​ എ​ത്തി​യാ​ണ്​ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    വീ​ടി​ന്റെ വ​രാ​ന്ത​യി​ലി​രു​ന്ന 18കാ​രി​യു​ടെ ദേ​ഹ​ത്തേ​ക്ക് കു​പ്പി​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന പെ​ട്രോ​ൾ ഒ​ഴി​ച്ചു. പി​ന്നീ​ട് ലൈ​റ്റ​ർ കൊ​ണ്ട് ക​ത്തി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ​ജോ​സി​നെ ത​ള്ളി​യി​ട്ട്​ പെ​ൺ​കു​ട്ടി ഓ​ടി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. തീ ​ദേ​ഹ​ത്ത് പ​ട​രാ​തി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ വ​ലി​യ​ദു​ര​ന്ത​മാ​ണ്​ ഒ​ഴി​വാ​യ​ത്. പൊ​ലീ​സെ​ത്തി​യാ​ണ്​​ പ്ര​തി​യെ കീ​ഴ​ട​ക്കി​യ​ത്. സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ ​ജോ​സ് കൈ​ഞ​ര​മ്പ് മു​റി​ച്ച് ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക്ക്​ ശ്ര​മി​ച്ചു. ഇ​യാ​ൾ​ക്ക് ആ​ല​പ്പു​ഴ ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​ന​ൽ​കി​യ​ശേ​ഷം കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ൻ​ഡ്​​ചെ​യ്തു.

    TAGS:Local Newsattempt to murderAlappuzhaCrime
    News Summary - Neighbor arrested for trying to set 18 year old girl on fire
