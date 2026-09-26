ട്രെയിനിൽ യാത്രക്കാരുടെ മാല കവർന്ന കേസ്​; 22​ വർഷത്തിനുശേഷം പ്രതി പിടിയിൽ

ട്രെയിനിൽ യാത്രക്കാരുടെ മാല കവർന്ന കേസ്; 22 വർഷത്തിനുശേഷം പ്രതി പിടിയിൽtext_fields
ആലപ്പുഴ: ട്രെയിനിൽനിന്ന് യാത്രക്കാരിയുടെ 25 ഗ്രാം തൂക്കമുള്ള സ്വർണമാല മോഷ്ടിച്ച കേസിൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി മുങ്ങിയ പ്രതിയെ 22 വർഷത്തിനുശേഷം റെയിൽവേ പൊലീസ് പിടികൂടി.
തിരുവനന്തപുരം കഠിനംകുളം തെരുവിൽ തൈവിളവീട്ടിൽ എ. സഫീറിനെയാണ് (43) കോഴിക്കോടുനിന്ന് ആലപ്പുഴ റെയിൽവേ പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. 2004 ജൂൺ 24നായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം.
ചെന്നൈ-എഗ്മൂർ എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനിൽനിന്ന് ആലപ്പുഴ വഴി അമ്പലപ്പുഴയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന തൃപ്പൂണിത്തുറ സ്വദേശിനിയുടെ മാലയാണ് സഫീറടക്കം മൂന്നുപേർ ചേർന്ന് കവർന്നത്. സംഭവത്തിനുശേഷം അമ്പലപ്പുഴയിൽ ഇറങ്ങി രക്ഷപ്പെട്ട പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഇവർക്ക് പിന്നീട് ജാമ്യം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു.
കോടതിയിൽ വിചാരണ നടപടി നേരിടുമ്പോഴാണ് മൂന്നാം പ്രതിയായ സഫീർ വിദേശത്തേക്ക് മുങ്ങിയത്. അവിടെ വർഷങ്ങളോളം ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞു.
മടങ്ങിയെത്തിയ സഫീർ കോഴിക്കോട്ട് വിവാഹം കഴിച്ച് താമസിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരാഴ്ചയായി റെയിൽവേ പൊലീസിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്ന പ്രതിയെ കോഴിക്കോട്ടുനിന്നാണ് പിടികൂടിയത്.
റെയിൽവേ എസ്.എച്ച്.ഒ കെ. ബിജോയ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജി.എസ്.ഐ ഷാജഹാൻ, ജി.എസ്.സി.പി.ഒ എസ്. പ്രജിത്ത്, സി.പി.ഒ കെ.വൈ. മാർട്ടിൻ എന്നിവർ അറസ്റ്റിന് നേതൃത്വം നൽകി.
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