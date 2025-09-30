Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്; ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 14 വ​രെ വോ​ട്ട​ര്‍ പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ പേ​ര് ചേ​ര്‍ക്കാം

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 25ന് ​അ​ന്തി​മ വോ​ട്ട​ര്‍ പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കും
    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്; ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 14 വ​രെ വോ​ട്ട​ര്‍ പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ പേ​ര് ചേ​ര്‍ക്കാം
    മ​ല​പ്പു​റം: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് വോ​ട്ട​ര്‍ പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ പേ​ര് ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും തി​രു​ത്ത​ല്‍ വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഒ​രു വാ​ര്‍ഡി​ലെ ഒ​രു ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നും മ​റ്റൊ​രു ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കോ മ​റ്റൊ​രു വാ​ര്‍ഡി​ലേ​ക്കോ മാ​റു​ന്ന​തി​നും ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 14 വ​രെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കാം. സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ ര​ണ്ടി​ന് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച വോ​ട്ട​ര്‍പ​ട്ടി​ക അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി ക​ര​ട് വോ​ട്ട​ര്‍പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കും. ഇ​തി​നാ​യു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാ ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കും ന​ൽ​കാ​ൻ ജി​ല്ല തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഓ​ഫി​സ​ര്‍ കൂ​ടി​യാ​യ ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​റു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ല്‍ ഓ​ണ്‍ലൈ​നാ​യി യോ​ഗം ചേ​ര്‍ന്നു.

    2025 ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നി​ന് 18 വ​യ​സ്സ് പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യ​വ​ർ​ക്ക് പേ​ര് ചേ​ര്‍ക്കാം. സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ https://www.sec.kerala.gov.in/ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ് വ​ഴി​യാ​ണ് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ലെ സൈ​ന്‍ ഇ​ന്‍ പേ​ജി​ലെ സി​റ്റി​സ​ണ്‍ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ന്‍ വ​ഴി പേ​രും മൊ​ബൈ​ല്‍ ന​മ്പ​റും പാ​സ്​​വേ​ർ​ഡും ന​ല്‍കി പ്രൊ​ഫൈ​ല്‍ ഉ​ണ്ടാ​ക്ക​ണം. വി​ശ​ദ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ വി​ഡി​യോ സ​ഹി​തം വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ല്‍ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ആ​ദ്യ​മാ​യി പേ​ര് ചേ​ർ​ക്കാ​ൻ ഫോം ​നാ​ല് എ​ന്ന ബ​ട്ട​ന്‍ സെ​ല​ക്ട് ചെ​യ്യ​ണം.

    പേ​ര് ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള /ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​ലു​ള്ള ആ​ക്ഷേ​പം അ​റി​യി​ക്കാ​ൻ ഫോം ​അ​ഞ്ച് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. നി​ല​വി​ല്‍ വോ​ട്ട​ര്‍ പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ള്ള​വ​രു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ തി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ഫോം ​ആ​റു​വ​ഴി അ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​ണം. ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലെ ഒ​രു വാ​ര്‍ഡി​ല്‍ നി​ന്നും മ​റ്റൊ​രു വാ​ര്‍ഡി​ലേ​ക്ക് മാ​റു​ന്ന​തി​നും വാ​ര്‍ഡി​ലെ ഒ​രു ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് മ​റ്റൊ​രു ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് മാ​റു​ന്ന​തി​നും ഫോം ​ഏ​ഴാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 14 വ​രെ​യാ​ണ് വോ​ട്ട​ര്‍പ​ട്ടി​ക സം​ബ​ന്ധി​ച്ച അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളും ആ​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളും സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി. ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 25ന് ​അ​ന്തി​മ വോ​ട്ട​ര്‍ പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കും. ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ ഇ​ല​ക്ഷ​ന്‍ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ല​ക്ട​ര്‍, ത​ദ്ദേ​ശ​വ​കു​പ്പ് ജോ​യ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍, വി​വി​ധ ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്കും പേ​ര് ചേ​ര്‍ക്കാം

    മ​ല​പ്പു​റം: 2025 ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നി​നോ മു​മ്പോ 18 വ​യ​സ്സ് പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യ, താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന വി​ദേ​ശ​രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പൗ​ര​ത്വം സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് വോ​ട്ട​ര്‍ പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ പേ​ര് ചേ​ര്‍ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ടാ​കും. ന​ട​പ​ടി ക്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ www.sec.kerala.gov.in വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ലെ സൈ​ന്‍ ഇ​ന്‍ പേ​ജി​ലെ സി​റ്റി​സ​ണ്‍ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ന്‍ വ​ഴി പേ​രും മൊ​ബൈ​ല്‍ ന​മ്പ​റും പാ​സ്​​വേ​ർ​ഡും ന​ല്‍കി പ്രൊ​ഫൈ​ല്‍ ത​യാ​റാ​ക്ക​ണം. ഫോം ​നാ​ല് എ ​വ​ഴി​യാ​ണ് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ന്റെ വ​ല​തു​വ​ശ​ത്ത് മു​ക​ള്‍ഭാ​ഗ​ത്താ​യു​ള്ള സ്‌​ക്രീ​ന്‍ കാ​സ്റ്റ് വി​ഡി​യോ​യി​ലൂ​ടെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട രീ​തി ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    അ​പേ​ക്ഷ​യു​ടെ പ്രി​ന്റ് എ​ടു​ത്ത് ഒ​പ്പ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി പാ​സ്‌​പോ​ര്‍ട്ടി​ല്‍ പ​രാ​മ​ര്‍ശി​ച്ച, കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ താ​മ​സ​സ്ഥ​ലം സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ന്‍ ഓ​ഫി​സ​ര്‍ക്ക് നേ​രി​ട്ട് ന​ല്‍കു​ക​യോ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഡ് ത​പാ​ല്‍ വ​ഴി അ​യ​ച്ചു​കൊ​ടു​ക്കു​ക​യോ വേ​ണം. അ​പേ​ക്ഷ​ക​ന്റെ വി​സ, ഫോ​ട്ടോ എ​ന്നി​വ ചേ​ര്‍ത്ത് പാ​സ്‌​പോ​ര്‍ട്ടി​ന്റെ സ്വ​യം സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പ​ക​ര്‍പ്പും അ​പേ​ക്ഷ​ക്കൊ​പ്പം ല​ഭ്യ​മാ​ക്ക​ണം. തു​ട​ര്‍ന​ട​പ​ടി ക്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ സ്റ്റാ​റ്റ​സ് ഓ​പ്ഷ​ന്‍ വ​ഴി അ​പേ​ക്ഷ​ക​ര്‍ക്ക് അ​റി​യാം. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ല്‍ പേ​ര് ചേ​ര്‍ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് പോ​ളി​ങ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ല്‍ പാ​സ്‌​പോ​ര്‍ട്ട് കാ​ണി​ച്ച് വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാം.

