    6 Nov 2025 10:59 AM IST
    6 Nov 2025 10:59 AM IST

    പിഞ്ചുകുഞ്ഞിന്‍റെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹത; കൊലപാതകമെന്ന്​ സംശയം

    പിഞ്ചുകുഞ്ഞിന്‍റെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹത; കൊലപാതകമെന്ന്​ സംശയം
    അ​ങ്ക​മാ​ലി ക​റു​കു​റ്റി​യി​ൽ പി​ഞ്ചു​കു​ഞ്ഞ് കൊ​ല​ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട വീ​ട് പൊ​ലീ​സ് സീ​ൽ ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ

    അ​ങ്ക​മാ​ലി: ക​റു​കു​റ്റി ചീ​നി​യി​ൽ പി​ഞ്ചു​കു​ഞ്ഞി​ന്‍റെ ക​ഴു​ത്ത​റ്റു​ള്ള മ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ദു​രൂ​ഹ​ത. കൊ​ല​പാ​ത​ക​മെ​ന്ന്​ സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ കൃ​ത്യം ചെ​യ്ത​ത് ആ​രെ​ന്നും എ​ന്തി​നെ​ന്നും എ​ങ്ങ​നെ​യെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക്ക്​ ശ്ര​മി​ച്ച അ​മ്മൂ​മ്മ​യെ സം​ശ​യി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം മ​റ്റ് നി​ല​യി​ലും ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ണ്. ക​റു​കു​റ്റി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​ഞ്ചാം വാ​ർ​ഡി​ലെ എ​ട​ക്കു​ന്ന് ക​രി​പ്പാ​ല സ്വ​ദേ​ശി ദേ​വ​സി​ക്കു​ട്ടി​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ലാ​ണ് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പ​ട്ടാ​പ്പ​ക​ൽ അ​റു​കൊ​ല ന​ട​ന്ന​ത്.

    ചെ​ല്ലാ​നം സ്വ​ദേ​ശി ആ​ന്‍റ​ണി​യു​ടെ​യും എ​ട​ക്കു​ന്ന് സ്വ​ദേ​ശി​നി റൂ​ത്തി​ന്‍റെ​യും കൈ​ക്കു​ഞ്ഞി​നെ​യാ​ണ്​ ക​ഴു​ത്ത​റ്റ്​ പോ​കാ​റാ​യ നി​ല​യി​ൽ ആ​ശു​പ​ത്ര​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​ത്. റൂ​ത്തി​ന്‍റെ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന്​ ക​ര​ച്ചി​ൽ കേ​ട്ട് ഓ​ടി​ക്കൂ​ടി​യ സ​മീ​പ​വാ​സി​ക​ൾ ഓ​ട്ടോ​യി​ൽ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളോ​ടൊ​പ്പം കു​ഞ്ഞി​നെ അ​പ്പോ​ളോ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന്​ കു​ഞ്ഞി​ന്‍റെ മ​ര​ണം കൊ​ല​പാ​ത​ക​മാ​ണെ​ന്ന്​ വാ​ർ​ത്ത പ​ര​ന്നു.

    റൂ​ത്തി​ന്‍റെ കി​ട​പ്പു​രോ​ഗി​യാ​യ അ​മ്മ റോ​സി​ക്കൊ​പ്പ​മാ​ണ്​ കു​ഞ്ഞി​നെ കി​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഈ ​സ​മ​യം കു​ഞ്ഞി​ന്‍റെ പി​താ​വ്​ ആ​ന്‍റ​ണി ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ജ​ന്മ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യ മൂ​ത്ത മ​ക​ൻ ഡാ​നി​യേ​ലു​മാ​യി മു​റ്റ​ത്ത് ക​ളി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. റൂ​ത്തി​ന്‍റെ പി​താ​വ് ദേ​വ​സി​ക്കു​ട്ടി​യും ഇ​റ​യ​ത്ത് ക​സേ​ര​യി​ൽ ഇ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ക​രി​പ്പാ​ല ഭാ​ഗ​ത്ത് ആ​ന്‍റ​ണി​യു​ടെ പു​തി​യ വീ​ടി​ന്‍റെ നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി റൂ​ത്തി​ന്‍റെ വീ​ട്ടി​ലാ​യി​രു​ന്നു താ​മ​സം. അ​ടു​ക്ക​ള​ജോ​ലി​യും ക​ഴി​ഞ്ഞ് റൂ​ത്ത് അ​മ്മ​യു​ടെ മു​റി​യി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ചോ​ര വാ​ർ​ന്നൊ​ഴു​കി​യ നി​ല​യി​ൽ കു​ഞ്ഞി​നെ ക​ണ്ട​താ​യി പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

