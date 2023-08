മുംബൈ: ബാന്ദ്ര ടെർമിനസ് റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മുസ്‌ലിം ആൺകുട്ടിയെ ഹിന്ദുത്വ ഗുണ്ടകൾ പിടിച്ചിറക്കി ക്രൂരമായി മർദിച്ചു. ഹിന്ദു പെൺകുട്ടിയോടൊപ്പം നടന്ന ആൺകുട്ടിയെ ലവ് ജിഹാദ് ആരോപിച്ചാണ് മർദിച്ചത്. സ്‌റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു സംഘം ആൺകുട്ടിയുടെ തലമുടി പിടിച്ച് ജയ് ശ്രീരാം മുഴക്കി പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതും തല്ലിച്ചതയ്ക്കുന്നതുമായ വീഡിയോ ട്വിറ്ററിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.



സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിലാണ്‌ സംഭവം പലരും ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവെച്ചത്. മാധ്യമപ്രവർത്തകരായ മീർ ഫൈസൽ, അഷ്‌റഫ് ഹുസൈൻ എന്നിവരും വീഡിയോ ട്വിറ്ററിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായ രാജ്ദീപ് സർദേശായിയും വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചു. 'ബാന്ദ്ര സ്‌റ്റേഷനിൽ ഒരു യുവാവിനെ ആൾക്കൂട്ടം മർദിക്കുകയും അത് സന്തോഷത്തോടെ ചിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ പുറത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ്. കുട്ടിയെ ആൾക്കൂട്ടം മർദിക്കുമ്പോൾ സ്ഥലത്ത് ഒരു പൊലീസ് ഓഫിസർ ഉള്ളതായി വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണെങ്കിലും അക്രമികളെ തടയാൻ അയാളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ശ്രമങ്ങ​ളൊന്നുമുണ്ടായില്ല. എന്നാൽ, പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതിന് ആൺകുട്ടിക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായി അംബർനാഥ് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.



മുസ്‌ലിമായ ആൺകുട്ടി ഹിന്ദു പെൺകുട്ടിക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു (അവൾക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടില്ലെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു) ‘ജയ് ശ്രീരാം’ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയ ജനക്കൂട്ടം ഒട്ടും കരുണയില്ലാതെയാണ് യുവാവിനെ മർദിച്ചത്. പൊലീസിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ല. പൊലീസിൽ പരാതിയും ഇതുവരെയില്ല. ഒരാളും അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല. അന്വേഷണവുമില്ല. ഇത് ഏതെങ്കിലും കുഗ്രാമത്തിലല്ല സംഭവിച്ചത്. മുംബൈയുടെ ഹൃദയമായ ബാന്ദ്രയിലാണ്. ഇതാണ് ഇന്ത്യ. ഇത് ചെയ്യാനുള്ള പരിരക്ഷ ഇവർക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്. വിദ്വേഷ രാഷ്ട്രീയത്തെ ലഘൂകരിക്കുകയാണോ? വെറുപ്പ് ഉപേക്ഷിക്കൂ... ദേശത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കൂ... (സംഭവം ജൂലൈയിലെ മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ നടന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്)' രാജ്ദീപ് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.



YES THIS IS MUMBAI. At Bandra Terminus railway station.

'Mob' shouting ‘Jai Shri Ram’ beats up minor muslim boy for going out with minor hindu girl.

Both the girl and the boy getting beaten up are MINORS. The incident happened a month back. There is NO case against the mob… https://t.co/kHTWvbGVRd