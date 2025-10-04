Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    Posted On
    4 Oct 2025 10:04 AM IST
    Updated On
    4 Oct 2025 10:04 AM IST

    മ​ക​ളെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി യു​വ​തി തൂ​ങ്ങി​മ​രി​ച്ചു

    മ​ക​ളെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി യു​വ​തി തൂ​ങ്ങി​മ​രി​ച്ചു
    ശ്രു​തി

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ശി​വ​​മൊ​ഗ്ഗ മ​ക്ഗ​ണി​ൽ യു​വ​തി മ​ക​ളെ വെ​ട്ടി​ക്കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ശേ​ഷം തൂ​ങ്ങി​മ​രി​ച്ചു. മ​ക്ഗ​ൺ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ ദേ​വ​ന്റെ ഭാ​ര്യ ശ്രു​തി​യാ​ണ് (38) മ​ക​ൾ പൂ​ർ​വി​ക​യെ (11) കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​റാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​ണ് പൂ​ർ​വി​ക.

    ആ​ശു​പ​ത്രി ന​ഴ്സി​ങ് ക്വാ​ർ​ട്ടേ​ഴ്സി​ലാ​ണ് കു​ടും​ബം താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യാ​ണ് സം​ഭ​വം.രാ​ത്രി ഷി​ഫ്റ്റി​ലാ​യി​രു​ന്ന ശ്രു​തി​യു​ടെ ഭ​ർ​ത്താ​വ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ വീ​ട്ടി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് സം​ഭ​വം പു​റ​ത്ത​റി​ഞ്ഞ​ത്.

