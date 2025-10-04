Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 4 Oct 2025 10:04 AM IST
Updated Ondate_range 4 Oct 2025 10:04 AM IST
മകളെ കൊലപ്പെടുത്തി യുവതി തൂങ്ങിമരിച്ചുtext_fields
bookmark_border
News Summary - murdered daughter and committed suicide
Listen to this Article
മംഗളൂരു: ശിവമൊഗ്ഗ മക്ഗണിൽ യുവതി മകളെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം തൂങ്ങിമരിച്ചു. മക്ഗൺ ആശുപത്രിയിലെ ജീവനക്കാരൻ ദേവന്റെ ഭാര്യ ശ്രുതിയാണ് (38) മകൾ പൂർവികയെ (11) കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയാണ് പൂർവിക.
ആശുപത്രി നഴ്സിങ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലാണ് കുടുംബം താമസിച്ചിരുന്നത്.വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയാണ് സംഭവം.രാത്രി ഷിഫ്റ്റിലായിരുന്ന ശ്രുതിയുടെ ഭർത്താവ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴാണ് സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞത്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story