Madhyamam
    Crime
    date_range 20 Oct 2025 9:45 PM IST
    date_range 20 Oct 2025 9:45 PM IST

    കാടുവെട്ടുയന്ത്രം കൊണ്ട് കൊല: പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങും

    കൊ​ല​പാ​ത​ക​കാ​ര​ണം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് വ്യ​ക്ത​ത വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല
    Praveen, the accused Moideen Kutty
    കൊല്ലപ്പെട്ട പ്രവീൺ, പ്രതി മൊയ്‌തീൻ കുട്ടി

    മ​ഞ്ചേ​രി: എ​ള​ങ്കൂ​ർ ചാ​ര​ങ്കാ​വി​ൽ യു​വാ​വി​നെ കാ​ടു​വെ​ട്ടു​ന്ന യ​ന്ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ക​ഴു​ത്ത​റു​ത്ത് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ​കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​യെ പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വാ​ങ്ങും. ചാ​ര​ങ്കാ​വ് കൂ​മം​തൊ​ടി ചു​ള്ളി​ക്കു​ള​ത്ത് മൊ​യ്തീ​ൻ​കു​ട്ടി​യാ​ണ് (35) പ്ര​തി. വ​ണ്ടൂ​ർ പോ​രൂ​ർ ചാ​ത്ത​ങ്ങോ​ട്ടു​പു​റം ന​ടു​വി​ലെ ചോ​ല​യി​ൽ പ്ര​വീ​ണാ​ണ് (35) കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ പ്ര​തി​യെ റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

    ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വാ​ങ്ങാ​ൻ ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം കോ​ട​തി​യി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. തു​ട​ർ​ന്ന് തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്തും. കൊ​ല​പാ​ത​ക​കാ​ര​ണം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ൽ വ്യ​ക്ത​ത വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​തി​ന് ശേ​ഷ​മേ കാ​ര​ണം വ്യ​ക്ത​മാ​കൂ​വെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ജോ​ലി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ്യ​ക്തി​വൈ​രാ​ഗ്യ​മാ​ണ് കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം.ചാ​ര​ങ്കാ​വ് അ​ങ്ങാ​ടി​ക്ക് സ​മീ​പം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച 6.45നാ​ണ് നാ​ടി​നെ ന​ടു​ക്കി​യ അ​രും​കൊ​ല. കൊ​ല്ല​പ്പ​ട്ടെ പ്ര​വീ​ണും സു​ഹൃ​ത്ത് ചാ​ത്ത​ങ്ങോ​ട്ടു​പു​റം വീ​ട്ടി​ക്കാ​പ​റ​മ്പ് സു​രേ​ന്ദ്ര​നും ഒ​രു​മി​ച്ച് കാ​ട് വെ​ട്ടാ​ൻ പോ​കു​ന്ന​വ​രാ​ണ്.

    ചാ​ര​ങ്കാ​വ് അ​ങ്ങാ​ടി​ക്കു സ​മീ​പം താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി കെ​ട്ടി​യു​ണ്ടാ​ക്കി​യ ഷെ​ഡി​നു​സ​മീ​പം സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ പ്ര​വീ​ണി​നെ കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​ടു​ത്തു​വ​ന്ന മൊ​യ്തീ​ൻ സു​രേ​ന്ദ്ര​നോ​ട് കാ​ടു​വെ​ട്ടു​ന്ന യ​ന്ത്രം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. സ്ഥ​ല​ത്ത് പൊ​ന്തി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന കാ​ട് വെ​ട്ടാ​നാ​ണെ​ന്നും ഉ​ട​ൻ തി​രി​ച്ചു​ത​രാ​മെ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞു യ​ന്ത്രം കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കി. ഈ ​സ​മ​യം സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ പ്ര​വീ​ൺ ബൈ​ക്ക് നി​ർ​ത്തി സു​രേ​ന്ദ്ര​നോ​ട് സം​സാ​രി​ക്ക​വെ മൊ​യ്തീ​ൻ യ​ന്ത്രം ക​ഴു​ത്തി​നു​നേ​രെ വീ​ശു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പി​റ​കി​ലേ​ക്ക് മ​ല​ർ​ന്നു​വീ​ണ പ്ര​വീ​ൺ സം​ഭ​വ സ്ഥ​ല​ത്തു​ത​ന്നെ മ​രി​ച്ചു. മ​ഞ്ചേ​രി ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ വി. ​പ്ര​താ​പ് കു​മാ​റി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    News Summary - Murder with a forest cutting machine: The accused will be taken into custody
