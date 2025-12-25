Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    Posted On
    date_range 25 Dec 2025 1:27 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Dec 2025 1:27 PM IST

    എം.ഡി.എം.എയുമായി കൊലക്കേസ് പ്രതികൾ പിടിയിൽ

    എം.ഡി.എം.എയുമായി കൊലക്കേസ് പ്രതികൾ പിടിയിൽ
    പി​ടി​യി​ലാ​യ ര​തീ​ഷ്,

    അ​മി​താ​ഭ്

    Listen to this Article

    കൊ​ല്ലം: കൊ​ല​ക്കേ​സ്​ പ്ര​തി​ക​ളാ​യ ര​ണ്ടു​പേ​ർ എം.​ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി എ​ക്​​സൈ​സ്​ പി​ടി​യി​ൽ. എ​ക്‌​സൈ​സ് എ​ൻ​ഫോ​ഴ്‌​സ്മെ​ന്റ് ആ​ൻ​ഡ് ആ​ന്റി നാ​ർ​കോ​ട്ടി​ക് സ്പെ​ഷ​ൽ സ്‌​ക്വാ​ഡ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ സി.​പി. ദി​ലീ​പി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ​ന്മ​ന ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി​കോ​ട്ട ഭാ​ഗ​ത്തു ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ്​ 11.649 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ ക​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് വ​ന്ന കു​റ്റ​ത്തി​ന് കൊ​ല്ലം, മീ​നാ​ട് താ​ഴ​ത്ത് ചേ​രി​യി​ൽ പി.​ജെ. നി​വാ​സി​ൽ ര​തീ​ഷ് (39), ആ​ല​പ്പു​ഴ, കാ​ർ​ത്തി​ക​പ്പ​ള്ളി കൃ​ഷ്ണ​പു​രം കാ​പ്പി​ൽ മേ​ക്ക് ദേ​ശ​ത്ത് ച​ന്ദ്രാ​ല​യം വീ​ട്ടി​ൽ അ​മി​താ​ഭ് ച​ന്ദ്ര​ൻ (39) എ​ന്നി​വ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    ക്രി​സ്മ​സ്-​ന്യൂ ഇ​യ​ർ സ്പെ​ഷ​ൽ ഡ്രൈ​വി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. എ​ക്സൈ​സ് ഇ​ന്റ​ലി​ജി​ൻ​സ് ബ്യൂ​റോ ന​ൽ​കി​യ ര​ഹ​സ്യ വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ആ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന. പ്ര​തി അ​മി​താ​ഭ്​ ച​ന്ദ്ര​ൻ 2023ൽ ​കാ​യം​കു​ള​ത്ത് യു​വാ​വി​നെ കു​ത്തി​ക്കൊ​ന്ന കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​യാ​ണ്. ര​തീ​ഷും നി​ര​വ​ധി കൊ​ല​പാ​ത​ക ശ്ര​മ കേ​സു​ക​ളി​ലെ പ്ര​തി​യാ​ണ്. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ നൈ​ജീ​രി​യ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​യി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ൾ എം.​ഡി.​എം.​എ വാ​ങ്ങി കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ ക​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    എ​ക്​​സൈ​സ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​യ പ്രേം ​ന​സീ​ർ, പ്ര​സാ​ദ് കു​മാ​ർ, അ​ജി​ത്, അ​നീ​ഷ്, സൂ​ര​ജ്, ജോ​ജോ ജൂ​ലി​യ​ൻ ക്രൂ​സ്, അ​ഭി​രാം, വ​ർ​ഷ, സു​ഭാ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രും അ​​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    Girl in a jacket

