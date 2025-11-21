Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_right19 വർഷത്തിനുശേഷം...
    Crime
    Posted On
    date_range 21 Nov 2025 8:58 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Nov 2025 8:58 AM IST

    19 വർഷത്തിനുശേഷം കൊലക്കേസ് പ്രതി അറസ്റ്റിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    വർഷങ്ങളോളം വിദേശത്തായിരുന്നു
    19 വർഷത്തിനുശേഷം കൊലക്കേസ് പ്രതി അറസ്റ്റിൽ
    cancel
    camera_alt

    അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം

    Listen to this Article

    മംഗളൂരു: കൊലപാതകക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 19 വർഷമായി ഒളിവിലായിരുന്ന പ്രതിയെ ബാജ്‌പെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. 2006 ഡിസംബർ ഒന്നിന് സൂറത്ത്കൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ ഹൊസബെട്ടുവിന് സമീപം സുഖാനന്ദ് ഷെട്ടിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതി അദ്ദൂർ അബ്ദുസ്സലാമാണ് (47) അറസ്റ്റിലായത്.

    2007ൽ പാസ്‌പോർട്ട് നേടിയ ഇയാൾ വർഷങ്ങളോളം വിദേശത്ത് താമസിച്ചിരുന്നതായും പിന്നീട് അദ്ദൂർ വസതി പൊളിച്ചുമാറ്റി കിന്നിപ്പടവിലെ ഒരു വാടക വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറിയതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ബാജ്‌പെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൊലപാതകശ്രമക്കേസും അബ്ദുസ്സലാമിനെതിരെയുണ്ട്.

    എ.സി.പി (നോർത്ത് സബ്ഡിവിഷൻ) കെ. ശ്രീകാന്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ പി. പ്രമോദ് കുമാർ, എസ്.ഐ രഘു നായക്, സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളായ അന്നപ്പ, അജിത് മാത്യു, രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്, വിനോദ് നായിക്, സുനിൽ കുസനാലെ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime NewsBengaluru NewsSuspect arrestedMurder Case
    News Summary - Murder suspect arrested after 19 years
    Similar News
    Next Story
    X