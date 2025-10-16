Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    16 Oct 2025 11:33 AM IST
    Updated On
    16 Oct 2025 11:33 AM IST

    ഫി​ലി​പ്പീൻ​സ് സ്വ​ദേ​ശി​നി​യു​ടെ കൊ​ല: പ്ര​ധാ​ന പ്ര​തി​ക്ക് 14 വ​ർ​ഷം ത​ട​വ്

    ഫി​ലി​പ്പീൻ​സ് സ്വ​ദേ​ശി​നി​യു​ടെ കൊ​ല: പ്ര​ധാ​ന പ്ര​തി​ക്ക് 14 വ​ർ​ഷം ത​ട​വ്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ല്‍ ഫി​ലി​പ്പീൻ​സ് സ്വ​ദേ​ശി​നി​യെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ പ്ര​ധാ​ന പ്ര​തി​ക്ക് 14 വ​ർ​ഷം ത​ട​വി​ന് ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ച​താ​യി ഫി​ലി​പ്പി​ന്‍സ് മൈ​ഗ്ര​ന്റ് വ​ർ​ക്കേ​ഴ്സ് ഡി​പ്പാ​ർട്മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു. 2024 ഡി​സം​ബ​ർ 31 ന് ​ജ​ഹ്‌​റ​യി​ലെ സാ​ദ് അ​ൽ അ​ബ്ദു​ല്ല​യി​ലു​ള്ള തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​യു​ടെ വീ​ടി​ന്റെ മു​റ്റ​ത്താ​ണ് ഫി​ലി​പ്പി​ന്‍സ് സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. 2019 മു​ത​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്തു​വ​രുക​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​യാ​ൾ.

    ബ​ന്ധു​വി​ന്റെ പ​രാ​തി​യെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് സ്വ​ദേ​ശി പൗ​ര​നാ​യ പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. മ​റ്റ് മൂ​ന്നു​പേ​രെ​യും കൂ​ട്ടു​പ്ര​തി​ക​ളാ​യി കോ​ട​തി ശി​ക്ഷി​ച്ചു. തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​യു​ടെ മ​ക​ന്റെ മ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട മ​റ്റൊ​രു ഫി​ലി​പ്പീ​ൻ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്ക് നി​യ​മ സ​ഹാ​യം തു​ട​രു​ന്ന​താ​യും കേ​സ് നി​ല​വി​ൽ അ​പ്പീ​ലി​ലാ​ണെ​ന്നും ഫി​ലി​പ്പീ​ൻ​സ് മൈ​ഗ്ര​ന്റ് വ​ർ​ക്കേ​ഴ്സ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹാ​ൻ​സ് ലി​യോ കാ​ക്ഡാ​ക് അ​റി​യി​ച്ചു.

