സി.പി.എം പ്രവർത്തകരായ സഹോദരങ്ങളുടെ കൊലപാതകം: ലീഗുകാരായ 25 പ്രതികൾക്കും ജീവപര്യന്തം

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article പാലക്കാട്: മണ്ണാർക്കാട് കല്ലാംകുഴിയിലെ സി.പി.എം പ്രവർത്തകരായ സഹോദരങ്ങളുടെ കൊലപാതകത്തിൽ 25 പ്രതികൾക്കും ജീവപര്യന്തം തടവ്. കൂടാതെ, 50,000 രൂപ വീതം പ്രതികൾ പിഴ നൽകണം. പിഴത്തുക കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബത്തിന് നൽകണമെന്നും പാലക്കാട് അഡീഷ്ണൽ സെഷൻസ് കോടതി വിധിച്ചു.

2013 നവംബർ 21നാണ് സി.പി.എം പ്രവർത്തകരും സഹോദരങ്ങളുമായ കല്ലാംകുഴി പള്ളത്ത് ഹംസ, നൂറുദ്ദീൻ എന്നിവർ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് മുസ് ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകരടങ്ങുന്ന സംഘം ഇരുവരേയും കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് കേസ്. കൊലപാതം ലീഗ് ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പാക്കിയതാണെന്ന് തുടക്കം മുതലേ സി.പി.എം ആരോപിച്ചിരുന്നു. ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട 25 പേരും ലീഗ് അനുഭാവികളും പ്രവർത്തകരുമാണ്. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു കേസിന്‍റെ വിധി പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ, പ്രതിഭാഗത്തിന് നിലപാടറിയിക്കാൻ കോടതി വീണ്ടും അവസരം നൽകുകയായിരുന്നു. Show Full Article

News Summary -

Murder of CPM activist brothers: Life imprisonment for all 25 accused in the league