    Posted On
    23 Nov 2025 10:58 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Nov 2025 10:58 AM IST

    വാക്കുതർക്കത്തിനിടെ കൊലപാതകം; പ്രതികളുമായി തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി

    വാക്കുതർക്കത്തിനിടെ കൊലപാതകം; പ്രതികളുമായി തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി
     തൈ​ക്കാ​ട് അ​ല​ൻ എ​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥ​ഇ​യെ കു​ത്തി​കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​ക​ളാ​യ അ​ജി​ൻ ( ടീ ​ഷ​ർ​ട്ട് ) കി​ര​ൺ എ​ന്നി​വ​രെ സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​ച്ച് പൊ​ലീ​സ് തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്തു​ന്നു

    തിരുവനന്തപുരം: ഫുട്ബാൾ മത്സരത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള വാക്കുതർക്കം പരിഹരിക്കാനെത്തിയ യുവാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ മുഖ്യപ്രതികളുമായി തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി. ജഗതി ടി.സി 16/993 ൽ അജിൻ എന്ന ജോബി (27), ജഗതി ടി.സി 16/5 ൽ കിരൺ (26) എന്നിവരെയാണ് സംഭവസ്ഥലത്തും ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിടത്തും എത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയത്. കേസിലെ പ്രതികളായ ഏഴുപേരെയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങിയിരുന്നു.

    കൊലപാതകത്തിൽ മുഖ്യ ആസൂത്രകനായ തൈക്കാട് മോഡൽ സ്കൂളിലെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥിക്കായി കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ നൽകും. ജഗതി സ്വദേശിയായ പതിനാറുകാരൻ പൂജപ്പുര ഒബ്സർവേഷൻ ഹോമിലാണ്. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് തമ്പാനൂർ അരിസ്റ്റോ ജങ്ഷന്‍ തോപ്പില്‍ ഡി 47 ല്‍ അലനെ (18) അജിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം കുത്തികൊലപ്പെടുത്തിയത്. മോഡൽ സ്കൂളിലെ ബി.എഡ് കോളജ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരുമാസം മുമ്പ് നടന്ന ഫുട്‌ബാൾ മത്സരത്തിലുണ്ടായ തര്‍ക്കത്തിന്‍റെ തുടർച്ചയാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചത്.

