    Crime
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 11:53 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 11:53 AM IST

    ഭാര്യയെ കൊന്ന്​ കൊക്കയിൽ തള്ളിയ കേസ്; പ്രതിയുമായി ഇന്നലെയും തെളിവെടുപ്പ്​

    കു​രു​മു​ള​ക്​ സ്​​പ്രേ അ​ടി​ച്ച​ശേ​ഷം ശ്വാ​സം​മു​ട്ടി​ച്ച്​ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്ന്​ മൊ​ഴി
    ഭാര്യയെ കൊന്ന്​ കൊക്കയിൽ തള്ളിയ കേസ്; പ്രതിയുമായി ഇന്നലെയും തെളിവെടുപ്പ്​
     ഭ​ർ​ത്താ​വ്​ സാം ​ജോ​ർ​ജ്, കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട ജെ​സി

    കോ​ട്ട​യം: ഭാ​ര്യ​യെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി മൃ​ത​ദേ​ഹം കൊ​ക്ക​യി​ലെ​റി​ഞ്ഞ​ത്​​ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ പ​ക വി​ട്ടു​മാ​റാ​തെ സാം ​കെ. ജോ​ർ​ജെ​ന്ന 59കാ​ര​ൻ. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം കൃ​ത്യം​ന​ട​ന്ന വീ​ട്ടി​ലും ഇ​ന്ന​ലെ എം.​ജി യൂ​നി​വേ​ഴ്​​സി​റ്റി​യി​ലും തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പി​ന്​ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ കു​റ്റ​ബോ​ധ​മൊ​ന്നു​മി​ല്ലാ​തെ പ്ര​തി സം​ഭ​വം വി​വ​രി​ച്ചു. മൊ​ബൈ​ൽ​ഫോ​ണു​ക​ൾ വ​ലി​ച്ചെ​റി​ഞ്ഞ യൂ​നി​വേ​ഴ്​​സി​റ്റി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തെ കു​ള​വും എ​ങ്ങ​നെ എ​റി​ഞ്ഞെ​ന്നു​മൊ​ക്കെ വി​ശ​ദ​മാ​ക്കി. കാ​ണ​ക്കാ​രി സ്വ​ദേ​ശി ജെ​സി​യെ (49) കൊ​ന്ന്​ മൃ​ത​ദേ​ഹം ഇ​ടു​ക്കി​യി​ലെ കൊ​ക്ക​യി​ൽ എ​റി​ഞ്ഞ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ ഭ​ർ​ത്താ​വ്​ സാം ​അ​ഞ്ച്​ ദി​വ​സ​ത്തെ പൊ​ലീ​സ്​ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലാ​ണ്.

    ഭാ​ര്യ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള കു​റ്റ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ മൊ​ഴി​യി​ൽ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​ത്. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ത​ങ്ങ​ൾ മി​ണ്ടാ​റി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലാ​തെ ജെ​സി വ​ഴ​ക്കു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്​ പ​തി​വാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും സാം ​പ​റ​ഞ്ഞു. സം​ഭ​വ​ദി​വ​സം താ​ൻ കാ​ർ ക​ഴു​കു​മ്പോ​ഴാ​ണ്​ കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ വ​ഴി​വെ​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ന്‍റെ തു​ട​ക്കം. ഈ ​സ​മ​യം സി​റ്റൗ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ജെ​സി ത​ന്നോ​ട്​ വ​ഴ​ക്കി​ട്ടു. തു​ട​ർ​ന്ന് വാ​ക്ക​ത്തി​കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ വെ​ട്ടി. കൈ​കൊ​ണ്ട് ത​ട്ടി​ക്ക​ള​ഞ്ഞ താ​ൻ, കാ​റി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന കു​രു​മു​ള​ക്​ സ്പ്രേ ​നേ​രെ പ്ര​യോ​ഗി​ച്ചു.

    ക​ണ്ണു​പൊ​ത്തി മു​റി​യി​ലേ​ക്ക് ഓ​ടി​യ ജെ​സി​ക്ക്​ പി​ന്നാ​ലെ ചെ​ന്ന് വീ​ണ്ടും സ്​​പ്രേ അ​ടി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് തോ​ർ​ത്തു​കൊ​ണ്ട്​ ശ്വാ​സം​മു​ട്ടി​ച്ച്​ കൊ​ല്ലു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മൃ​ത​ദേ​ഹം വ​ലി​ച്ചി​ഴ​ച്ച്​ കാ​റി​ന്‍റെ ഡി​ക്കി​യി​ലി​ട്ടു. സി​റ്റൗ​ട്ടും മു​റി​യും വൃ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് മൃ​ത​ദേ​ഹം കൊ​ണ്ടു​പോ​യി കൊ​ക്ക​യി​ൽ ത​ള്ളി​യ​ത്. കൊ​ല​ക്ക്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചെ​ന്ന്​ ക​രു​തു​ന്ന തോ​ർ​ത്തു​ക​ളും മ​റ്റ് സാ​മ്പി​ളു​ക​ളും വി​ദ​ഗ്ധ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക്​ ഫോ​റ​ൻ​സി​ക്​ ലാ​ബി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ചു. ​തെ​ളി​വാ​യ ജെ​സി​യു​ടെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ര​ണ്ട്​ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ൾ എം.​ജി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ട്രാ​വ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ടൂ​റി​സം ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്​​മെ​ന്റി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ കു​ള​ത്തി​ൽ സ്കൂ​ബ ഡൈ​വി​ങ്​ സം​ഘം ക​ണ്ടെ​ത്തി. ക​സ്റ്റ​ഡി കാ​ലാ​വ​ധി അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പ്ര​തി​യെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കും.

    വിവാഹിതനെന്ന്​ അറിയില്ലായിരുന്നു, സാം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചെന്ന് ഇറാനിയൻ യുവതി

    സാം ​കെ. ജോ​ർ​ജ് വി​വാ​ഹി​ത​നും മൂ​ന്നു​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പി​താ​വാ​ണെ​ന്നു​മ​റി​ഞ്ഞ​ത്​ ഭാ​ര്യ​യെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​പ്പോ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്ന്​ ഒ​പ്പം​താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന ഇ​റാ​നി​യ​ൻ യു​വ​തി. കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​നി​ടെ സാ​മി​ന്റെ കൈ​ക്ക്​ പ​റ്റി​യ മു​റി​വി​നെ കു​റി​ച്ച്​ ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ പൂ​ച്ച മാ​ന്തി​യ​താ​ണെ​ന്നാ​ണ് പ​റ​ഞ്ഞ​തെ​ന്നും യു​വ​തി പൊ​ലീ​സി​ന്​ മൊ​ഴി ന​ൽ​കി.

    എം.​ജി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ലാ കാ​മ്പ​സി​ൽ മാ​സ്റ്റ​ർ ഓ​ഫ് ടൂ​റി​സം ആ​ൻ​ഡ് ട്രാ​വ​ൽ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് കോ​ഴ്സി​നാ​ണ് യു​വ​തി ആ​ദ്യം അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​വി​ടെ യോ​ഗ കോ​ഴ്സ് പ​ഠി​ച്ചി​രു​ന്ന സാ​മാ​ണ് ടെ​ഹ്റാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വേ​ള​യി​ൽ യു​വ​തി​യെ യോ​ഗ​ക്ക്​ ചേ​രാ​ൻ പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. എം.​ടി.​ടി.​എം കോ​ഴ്സി​ന് ത​ലേ​വ​ർ​ഷം ചേ​ർ​ന്ന സാം ​അ​തു​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​തെ യോ​ഗ​യു​ടെ ഹ്ര​സ്വ​കാ​ല കോ​ഴ്സി​ന് ഇ​വി​ടെ ചേ​ർ​ന്നു. അ​തി​നാ​ലാ​ണ് യു​വ​തി​യെ​യും അ​തേ കോ​ഴ്സി​ന് ചേ​രാ​ൻ പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ട്രാ​വ​ൽ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് കോ​ഴ്സി​ൽ സ​ഹ​പാ​ഠി​യാ​യി​രു​ന്ന ഇ​റാ​ൻ​കാ​ര​നു​മാ​യി ച​ങ്ങാ​ത്തം സ്ഥാ​പി​ച്ചാ​ണ് ഈ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യം സാം ​ടെ​ഹ്റാ​നി​ൽ പോ​യ​തും അ​വി​ടെ​വെ​ച്ച് യു​വ​തി​യെ ക​ണ്ട​തും. യോ​ഗ കോ​ഴ്സി​ന് ചേ​രാ​നെ​ത്തി​യ യു​വ​തി​യെ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ കോ​ഴ്സ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​ക്കൊ​പ്പം സാ​മും പോ​യി​രു​ന്നു. സാ​മി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ മു​ക​ളി​ല​ത്തെ നി​ല​യി​ലും താ​ൻ താ​മ​സി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് യു​വ​തി പൊ​ലീ​സി​നോ​ടു പ​റ​ഞ്ഞു. മു​ൻ​ജീ​വി​ത​പ​ങ്കാ​ളി​യാ​ണ് ജെ​സി എ​ന്നാ​ണ് പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​ത്. ഒ​രി​ക്ക​ൽ ഇ​രു​വ​രും ക​ല​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട​പ്പോ​ഴാ​ണ് യു​വ​തി അ​വി​ടു​ന്ന് താ​മ​സം മാ​റി​യ​ത്.

    മൈ​സൂ​രു​വി​ൽ ദ​സ​റ ആ​ഘോ​ഷം കാ​ണാ​ൻ പോ​കാ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് സാ​മാ​ണ് ആ​ദ്യം ബം​ഗ​ളു​രു​വി​ലേ​ക്കും പി​ന്നീ​ട് മൈ​സൂ​രു​വി​ലേ​ക്കും കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​തെ​ന്നും യു​വ​തി പൊ​ലീ​സി​നോ​ടു പ​റ​ഞ്ഞു. മൈ​സൂ​രു​വി​ൽ​വെ​ച്ച്​ സാം ​പി​ടി​യി​ലാ​യ​പ്പോ​ഴും യു​വ​തി​ക്ക് കാ​ര്യം മ​ന​സ്സി​ലാ​യി​ല്ല. സാ​മി​ന്റെ ഭാ​ര്യ​യെ കാ​ണാ​നി​ല്ലെ​ന്നും അ​തി​നാ​ലാ​ണ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ എ​ടു​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് അ​യാ​ൾ വി​വാ​ഹി​ത​നാ​ണെ​ന്ന കാ​ര്യം അ​റി​ഞ്ഞ​തെ​ന്നും യു​വ​തി വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​ൽ യു​വ​തി​ക്ക്​ പ​ങ്കി​ല്ലെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ അ​വ​രെ വി​ട്ട​യ​ച്ച​താ​യും പൊ​ലീ​സ്​ വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

    ജെസിയുടെ ഒരു ഫോൺ കുളത്തിൽനിന്ന്​ കണ്ടെത്തി

    ജെ​സി​യു​ടെ ര​ണ്ട്​ ഫോ​ണു​ക​ളി​ൽ ഒ​രെ​ണ്ണം എം.​ജി യൂ​നി​വേ​ഴ്​​സി​റ്റി​യി​ലെ പൊ​ട്ട​ക്കു​ള​ത്തി​ൽ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളോ​ളം ന​ട​ത്തി​യ തി​ര​ച്ചി​ലി​നൊ​ടു​വി​ൽ​ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഇ​ത് ജെ​സി​യു​ടെ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണാ​ണെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഫോ​ണി​നാ​യി വൈ​കി​യും തി​ര​ച്ചി​ൽ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​യാ​യ ജെ​സി​യു​ടെ ഭ​ർ​ത്താ​വ് സാം ​കെ. ജോ​ർ​ജ് ന​ൽ​കി​യ മൊ​ഴി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന.

    കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട ജെ​സി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച ​മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ എം.​ജി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല കാ​മ്പ​സി​​ലെ കു​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ സ്കൂ​ബ ഡൈ​വി​ങ്​ സം​ഘം ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച സ്കൂ​ബ സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് കു​ള​ത്തി​ൽ വീ​ണ്ടും പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. പ്ര​തി സാ​മി​നെ​യും കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നി​രു​ന്നു. ഈ ​ഫോ​ൺ സാ​​ങ്കേ​തി​ക​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​മ്പോ​ൾ കേ​സി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക തെ​ളി​വ്​ ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ്​ പൊ​ലീ​സ്. എം.​ജി യൂ​നി​വേ​ഴ്​​സി​റ്റി കാ​മ്പ​സി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു സാം. ​ജി​മ്മി​ലെ ഇ​ൻ​സ്​​ട്ര​ക്ട​ർ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഇ​യാ​ൾ എ​ല്ലാ​വ​രോ​ടും പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​ത​ത്രേ.

    കൊലപാതകം തീരുമാനിച്ച്​ ഉറപ്പിച്ച പ്രകാരം; വി​ദേ​ശ​വ​നി​ത​യെ സാം ​വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​ത്​ കു​ടും​ബ​പ്ര​ശ്നം രൂ​ക്ഷ​മാ​ക്കി

    നി​ര​ന്ത​രം പ്ര​കോ​പ​നം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ ര​ണ്ടാം​ഭാ​ര്യ ജെ​സി​യെ ശ്വാ​സം​മു​ട്ടി​ച്ച്​ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി മൃ​ത​ദേ​ഹം കൊ​ക്ക​യി​ൽ ത​ള്ളി​യ​തെ​ന്ന്​ പ്ര​തി സാ​മി​ന്‍റെ മൊ​ഴി. താ​ൻ താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നു​മാ​റി മ​റ്റൊ​രു വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റ​ണ​മെ​ന്ന്​ പ​ല​കു​റി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടും അ​തി​ന്​ അ​വ​ർ ത​യാ​റാ​യി​ല്ല. അ​ഞ്ച്​ വീ​ടു​ക​ൾ അ​വ​ർ​ക്ക്​ താ​മ​സി​ക്കാ​നാ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി ന​ൽ​കി. വാ​ട​ക ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടും മാ​റാ​ൻ കൂ​ട്ടാ​ക്കി​യി​ല്ല. പി​ന്നാ​ലെ ന​ട​ന്ന്​ ത​ന്നെ ശ​ല്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും സാം ​പ​റ​ഞ്ഞു. മ​നഃ​പാ​ഠ​മാ​ക്കി​യ​ത്​ പോ​ലു​ള്ള മ​റു​പ​ടി​യാ​ണ് സാം ​പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ജെ​സി​യെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ നേ​ര​ത്തെ ത​ന്നെ സാം ​തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​തി​ന്​ അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യ​പ്പോ​ൾ കൊ​ല ന​ട​ത്തി​യെ​ന്നാ​ണ്​ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. പ്ല​സ്‌​വ​ണ്ണി​ന്​ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന കാ​ല​ത്താ​ണ് ജെ​സി ആ​ദ്യ​മാ​യി സാ​മി​നെ ക​ണ്ട​ത്. സാ​മി​ന്റെ പ്ര​ണ​യാ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന​യോ​ടെ​യാ​ണ് ആ ​ബ​ന്ധം ശ​ക്ത​മാ​യ​ത്. ജെ​സി​യു​ടെ വീ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്ക് എ​തി​ർ​പ്പാ​യി​രു​ന്നു. 1994ൽ ​ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ വി​വേ​ക് ന​ഗ​റി​ൽ വ​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ഇ​രു​വ​രും മാ​ത്ര​മാ​യ വി​വാ​ഹ​ച്ച​ട​ങ്ങ് ന​ട​ന്ന​ത്.

    താ​ലി​കെ​ട്ടി​യ​ത​ല്ലാ​തെ വി​വാ​ഹം ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ക​യോ മ​റ്റ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്തി​ല്ല. ഈ ​സ​മ​യം മു​ൻ​ബ​ന്ധ​ത്തി​ൽ സാ​മി​ന് ഒ​രു​കു​ട്ടി​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. വി​വാ​ഹ​ശേ​ഷം ആ ​കു​ട്ടി​യെ​യും ജെ​സി സ്വ​ന്തം പോ​ലെ വ​ള​ർ​ത്തി. പി​ന്നീ​ട് ഇ​വ​ർ​ക്ക്​ ര​ണ്ടു​കു​ട്ടി​ക​ൾ കൂ​ടി ജ​നി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, മ​റ്റ്​ സ്ത്രീ​ക​ളു​മാ​യി സാ​മി​ന്റെ ബ​ന്ധം ജെ​സി അ​റി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ദാ​മ്പ​ത്യ​ബ​ന്ധം ഉ​ല​ഞ്ഞ​ത്. 2005 വ​രെ കു​ടും​ബം സൗ​ദി​യി​ലെ ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ആ​യി​രു​ന്നു. കു​ടും​ബ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന സ്വ​ഭാ​വം ജെ​സി​ക്ക് ഇ​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഇ​ത്ത​രം ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ആ​രും അ​റി​ഞ്ഞി​രു​ന്നി​ല്ല. 2005ൽ ​ജെ​സി നാ​ട്ടി​ൽ കാ​ണ​ക്കാ​രി​യി​ലേ​ക്ക് വ​ന്നെ​ങ്കി​ലും സാം ​വി​ദേ​ശ​ത്ത് തു​ട​ർ​ന്നു.

    സ്വ​ന്തം​വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച പ​ണം കൊ​ണ്ടാ​ണ് ജെ​സി കാ​ണ​ക്കാ​രി​യി​ൽ 20 സെ​ന്റ് സ്ഥ​ല​വും വീ​ടും 2005ൽ ​വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ഈ ​വീ​ട് പു​തു​ക്കി​പ്പ​ണി​യാ​ൻ പി​ന്നീ​ട് ഒ​രു​കോ​ടി​യി​ലേ​റെ രൂ​പ ചെ​ല​വാ​യി. ത​നി​ക്ക് ജോ​ലി​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ വാ​യ്പ ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ച്ച് സാം ​ഈ​സ്ഥ​ലം സ്വ​ന്തം പേ​രി​ൽ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തി. വി​വാ​ഹ​സ​മ​യ​ത്ത് ജെ​സി​യു​ടെ പ​ക്ക​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ജി​ദ്ദ​യി​ൽ കെ.​ജി സ്കൂ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്ന് ജെ​സി​ക്ക് ഓ​രോ മാ​സ​വും ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന വ​രു​മാ​ന​വും സാ​മാ​ണ്​ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​ത്.

    കു​ടും​ബ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ രൂ​ക്ഷ​മാ​യ​തോ​ടെ 2015ൽ ​ത​നി​ക്കും ഇ​ള​യ​മ​ക​നും സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും ജീ​വ​നാം​ശ​വും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ജെ​സി പാ​ലാ കോ​ട​തി​യി​ലെ​ത്തി. സാം ​ഓ​രോ മാ​സ​വും 5000 രൂ​പ വീ​തം ഇ​രു​വ​ർ​ക്കും ന​ൽ​കാ​ൻ കോ​ട​തി വി​ധി​ച്ചു. മൂ​ന്ന്​ വ​ർ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ മ​ക​ൻ പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. ഇ​രു​വ​ർ​ക്കു​മു​ള്ള ജീ​വ​നാം​ശം കു​റ​ച്ചു​മാ​ത്രം ന​ൽ​കി. ത​നി​ക്ക് ല​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള 3.10 ല​ക്ഷം രൂ​പ​ക്കാ​യി ജെ​സി കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചു.

    പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ര​മ്യ​ത​യി​ൽ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ കോ​ട​തി​യും ശ്ര​മി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​രു​വ​രെ​യും ഒ​രു​വീ​ട്ടി​ൽ താ​മ​സി​പ്പി​ക്കാം എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ കോ​ട​തി​യാ​ണ് വീ​ടി​ന്റെ ഒ​ന്നാം നി​ല​യി​ലേ​ക്ക് സാ​മി​ന് പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​നാ​യി വീ​ടി​നു​പു​റ​ത്തു​കൂ​ടി ഗോ​വ​ണി എ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം​വെ​ച്ച​ത്. അ​ങ്ങ​നെ താ​മ​സി​ച്ച്​ വ​ര​വെ വി​ദേ​ശ​വ​നി​ത​യെ സാം ​വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​താ​ണ്​ ഏ​റ്റ​വു​മൊ​ടു​വി​ൽ വി​ഷ​യ​മാ​യ​തും, ​ജെ​സി അ​ത്​ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​താ​ണ്​ കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​ൽ ക​ലാ​ശി​ച്ച​തും.

