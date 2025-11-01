Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightമാ​ല​മോ​ഷ​ണ ‘നാ​ട​കം’...
    Crime
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 10:34 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 10:34 AM IST

    മാ​ല​മോ​ഷ​ണ ‘നാ​ട​കം’ ന​ട​ത്തി ഭ​ർ​ത്താ​വി​നെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി; യു​വ​തി​യും കൂ​ട്ടാ​ളി​ക​ളും അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    മാ​ല​മോ​ഷ​ണ ‘നാ​ട​കം’ ന​ട​ത്തി ഭ​ർ​ത്താ​വി​നെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി; യു​വ​തി​യും കൂ​ട്ടാ​ളി​ക​ളും അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    cancel
    camera_alt

    സം​ഗീ​ത, സ​ഞ്ജ​യ്, വി​ഘ്‌​നേ​ഷ്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മാ​ല മോ​ഷ​ണ​ത്തി​നി​ടെ ന​ട​ന്ന കൊ​ല​പാ​ത​കം ഭാ​ര്യ​യു​ടെ ആ​സൂ​ത്ര​ണ​മെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ച്ച് പൊ​ലീ​സ്. യു​വ​തി​യും കൂ​ട്ടാ​ളി​ക​ളാ​യ മൂ​ന്നു​പേ​രും അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. ദേ​വ​നൂ​ർ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ ഓ​പ​റേ​റ്റ​റാ​യി​രു​ന്ന രാ​ജേ​ന്ദ്ര​നെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ ഭാ​ര്യ സം​ഗീ​ത (34), സം​ഗീ​ത​യു​ടെ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ സ​ഞ്ജ​യ് (18), ന​ഞ്ച​ൻ​ഗു​ഡ് ടൗ​ണി​ലെ രാ​മ​സ്വാ​മി ലേ​ഔ​ട്ടി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന വി​ഘ്‌​നേ​ഷ് (20), പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത ആ​ൺ​കു​ട്ടി എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. പൊ​ലീ​സ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്: ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 26ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് ഹ​ദി​നാ​രു ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന രാ​ജേ​ന്ദ്ര സം​ഗീ​ത​യു​മൊ​ത്ത് സ്കൂ​ട്ട​റി​ൽ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഹ​ണ്ടു​വി​ന​ഹ​ള്ളി ലേ​ഔ​ട്ട് റോ​ഡി​ൽ കു​റു​കെ വെ​ളു​ത്ത കാ​ർ പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട് സ്കൂ​ട്ട​ർ നി​ർ​ത്തി.

    ഉ​ട​ൻ കാ​റി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന അ​ജ്ഞാ​ത​ൻ സ്കൂ​ട്ട​ർ ത​ള്ളി​യി​ട്ടു. രാ​ജേ​ന്ദ്ര​നും സം​ഗീ​ത​യും റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് വീ​ണു. തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ജ്ഞാ​ത​ൻ രാ​ജേ​ന്ദ്ര​നു​മാ​യി വ​ഴ​ക്കു​ണ്ടാ​ക്കി. ഇ​തി​നി​ടെ കാ​റി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മ​റ്റൊ​രാ​ൾ സം​ഗീ​ത​യു​ടെ അ​ടു​ത്തെ​ത്തി ക​ഴു​ത്തി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​മാ​ല ത​ട്ടി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചു. രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ ത​ട​യാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​പ്പോ​ൾ അ​ജ്ഞാ​ത​ൻ മൂ​ർ​ച്ച​യു​ള്ള ആ​യു​ധം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് രാ​ജേ​ന്ദ്ര​നെ കു​ത്തി. റോ​ഡി​ൽ മ​റ്റൊ​രു വാ​ഹ​നം വ​ന്ന​തോ​ടെ സം​ഘം കാ​റെ​ടു​ത്ത് ക​ട​ന്നു​ക​ള​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ന​ഞ്ച​ൻ​ഗു​ഡ് ടൗ​ൺ പൊ​ലീ​സ് സി.​സി ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ശാ​സ്ത്രീ​യ തെ​ളി​വു​ക​ളു​ടെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് സം​ഗീ​ത​യു​ടെ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ കൊ​ല​പാ​ത​ക സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​താ​യി വ്യ​ക്ത​മാ​യ​ത്. കൂ​ടു​ത​ൽ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ രാ​ജേ​ന്ദ്ര​നെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​നു​ള്ള സം​ഗീ​ത​യു​ടെ പ​ദ്ധ​തി ആ​യി​രു​ന്നു ഇ​തെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യി. പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ട് എ​ൻ. വി​ഷ്ണു​വ​ർ​ധ​ന, അ​ഡി. എ​സ്.​പി​മാ​രാ​യ സി. ​മ​ല്ലി​ക്, നാ​ഗേ​ഷ്, ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി ര​ഘു, ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ ര​വീ​ന്ദ്ര, സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ കൃ​ഷ്ണ​കാ​ന്ത് കോ​ലി, മ​ഞ്ജു​നാ​ഥ്, എ.​എ​സ്.​ഐ ദേ​വ​രാ​ജ​യ്യ, ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​യ കൃ​ഷ്ണ, ശി​വ​കു​മാ​ർ, തി​മ്മ​യ്യ, മ​ഹേ​ഷ്, ചേ​ത​ൻ, ന​വീ​ൻ കു​മാ​ർ, പീ​ര​പ്പ ഹാ​ദി​മു​നി, സ​രി​ത സോ​ൾ, ര​വി​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:metropolice arrestMurder CaseLatest NewsBanglore News
    News Summary - murder case, accused people arrested
    Similar News
    Next Story
    X