Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightകൊലപാതകത്തിന്റെ...
    Crime
    Posted On
    date_range 27 May 2026 12:57 PM IST
    Updated On
    date_range 27 May 2026 12:57 PM IST

    കൊലപാതകത്തിന്റെ ഞെട്ടലിൽ കനകക്കുന്ന് ഗ്രാമം

    text_fields
    bookmark_border
    കൊലപാതകത്തിന്റെ ഞെട്ടലിൽ കനകക്കുന്ന് ഗ്രാമം
    cancel

    ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ: ത​ങ്ക​മ്മ​യു​ടെ കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​ന്റെ ഞെ​ട്ട​ലി​ലാ​ണ് ക​ന​ക​ക്കു​ന്ന് ഗ്രാ​മം. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 11 ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും ത​ങ്ക​മ്മ​യെ പു​റ​ത്തു​കാ​ണാ​തി​രു​ന്ന​പ്പോ​ഴാ​ണ് അ​യ​ൽ​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് സം​ശ​യം തോ​ന്നി​യ​ത്. ചി​രി​ച്ച മു​ഖ​ത്തോ​ടെ, ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ധ​രി​ച്ച് വീ​ട്ടി​ലും പ​രി​സ​ര​ത്തും എ​പ്പോ​ഴും ഉ​ണ്ടാ​കാ​റു​ള്ള ത​ങ്ക​മ്മ​ച്ചി​യു​ടെ അ​സാ​ന്നി​ധ്യം നാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്ക് പെ​ട്ടെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​യാ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ​വീ​ട്ടി​ൽ ഒ​റ്റ​ക്കാ​യി​രു​ന്നി​ട്ടും അ​തി​ന്റെ വി​ര​സ​ത​യൊ​ന്നും കാ​ട്ടാ​തെ, സ​മ​യം കി​ട്ടു​മ്പോ​ഴൊ​ക്കെ അ​യ​ൽ​വീ​ടു​ക​ളി​ലും തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത ക​ട​വി​ലു​മെ​ത്തി ആ​ളു​ക​ളോ​ട് കു​ശ​ലം പ​റ​യു​ന്ന പ്ര​കൃ​ത​ക്കാ​രി​യാ​യി​രു​ന്നു മു​തു​കു​ളം തെ​ക്ക് സാ​ധു​പു​ര​ത്ത് തെ​ക്ക​തി​ൽ ത​ങ്ക​മ്മ (80). നാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്കെ​ല്ലാം അ​വ​ർ അ​ത്ര​മേ​ൽ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​ളാ​യി​രു​ന്നു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച കാ​ണാ​താ​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ ക​ന​ക​ക്കു​ന്ന് പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് നാ​ടി​നെ ന​ടു​ക്കി​യ കൊ​ല​പാ​ത​ക വി​വ​രം പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​ത്. പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ആ​ദ്യ​മാ​യe​ണ് ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു ദാ​രു​ണ സം​ഭ​വം എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ക​ന​ക​ക്കു​ന്ന് ഗ്രാ​മം ഇ​പ്പോ​ഴും ആ ​ഞെ​ട്ട​ലി​ൽ​നി​ന്ന് മു​ക്ത​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    ​പ്ര​തി​ക​ൾ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ലം അ​റി​യാ​വു​ന്ന​വ​ർ; പൊ​ലീ​സി​നെ കു​ഴ​ക്കി ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ

    ​ത​ങ്ക​മ്മ​യു​ടെ ദി​ന​ച​ര്യ​ക​ളും അ​വ​ർ എ​പ്പോ​ഴും സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ധ​രി​ക്കാ​റു​ള്ള വി​വ​ര​വും വ്യ​ക്ത​മാ​യി അ​റി​യാ​വു​ന്ന ആ​രോ ആ​ണ് ഇ​തി​ന് പി​ന്നി​ലെ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സി​ന്റെ പ്രാ​ഥ​മി​ക നി​ഗ​മ​നം. ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വും നാ​ട്ടു​കാ​രെ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് നീ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. പ​ല​രു​ടെ​യും മൊ​ഴി​ക​ൾ പൊ​ലീ​സ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​രാ​ളെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത​താ​യാ​ണ് വി​വ​രം.

    ​മൃ​ത​ദേ​ഹ​ത്തി​ൽ കി​ട​ന്നി​രു​ന്ന വ​ള​ക​ൾ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും കാ​തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ക​മ്മ​ൽ പ്ര​തി​ക​ൾ തൊ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല. കൂ​ടാ​തെ ര​ണ്ട​ര പ​വ​നോ​ളം തൂ​ക്കം​വ​രു​ന്ന മാ​ല വീ​ട്ടി​നു​ള്ളി​ൽ​ത​ന്നെ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യും​ചെ​യ്തു. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ഇ​ത് കേ​വ​ലം മോ​ഷ​ണം മാ​ത്ര​മാ​ണോ അ​തോ മ​റ്റെ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ല​ക്ഷ്യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നോ എ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സി​ന് ഇ​പ്പോ​ഴും വ്യ​ക്ത​ത വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ല​ഹ​രി​സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ വ്യാ​പ​ക​മാ​യ​തി​നാ​ൽ ആ ​കോ​ണും പൊ​ലീ​സ് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ടു​ത്ത​ടു​ത്ത് വീ​ടു​ക​ളു​ള്ള ഉ​ൾ​ഗ്രാ​മ​മാ​യ ക​ന​ക​ക്കു​ന്നി​ൽ പു​റ​ത്തു​നി​ന്ന് ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് എ​ത്തി കൃ​ത്യം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു​പോ​കാ​ൻ ഏ​റെ പ്ര​യാ​സ​മാ​ണെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു. ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​വു​മാ​യി ഏ​റെ അ​ടു​പ്പ​മു​ള്ള ആ​ളു​ക​ൾ​ത​ന്നെ​യാ​ണ് കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ൽ എ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ൽ.

    ​മൃ​ത​ദേ​ഹം കാ​യ​ലി​ൽ താ​ഴ്ത്തി​യ​ത് ചെ​ങ്ക​ല്ല് കെ​ട്ടി?

    ക്രൂ​ര​മാ​യ രീ​തി​യി​ലാ​ണ് വ​യോ​ധി​ക​യെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ​യും നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ സ​ങ്ക​ടം ഇ​ര​ട്ടി​യാ​ക്കു​ന്നു. ​കാ​യ​ലി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ത​ങ്ക​മ്മ​യു​ടെ വീ​ട്. കൊ​ല​പാ​ത​ക​ശേ​ഷം പ്ര​തി​ക​ൾ മൃ​ത​ദേ​ഹം വീ​ടി​ന്റെ പി​ന്നി​ലെ​ത്തി​ച്ച്, വ​ള്ള​ത്തി​ൽ ക​യ​റ്റി കാ​യ​ലി​ൽ കൊ​ണ്ടു​പോ​യി കെ​ട്ടി​ത്താ​ഴ്ത്തി​യെ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. വീ​ടി​ന് പി​ന്നി​ലെ കാ​യ​ലോ​ര​ത്ത് കെ​ട്ടി​യി​രു​ന്ന ചെ​ങ്ക​ല്ല് ഇ​ള​കി​മാ​റി​യ നി​ല​യി​ലാ​ണ്. ഈ ​ക​ല്ലു​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് മൃ​ത​ദേ​ഹം താ​ഴ്ത്തി​യ​തെ​ന്നാ​ണ് ക​രു​തു​ന്ന​ത്. പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് ക​ന​ക​ക്കു​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsAlappuzha NewsMurder Case
    News Summary - murder
    Similar News
    Next Story
    X