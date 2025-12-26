Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightമുക്കടവ്​ കൊലപാതകം;...
    Crime
    Posted On
    date_range 26 Dec 2025 10:02 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Dec 2025 10:02 PM IST

    മുക്കടവ്​ കൊലപാതകം; പ്രതിയെ കണ്ടെത്താൻ ലുക്കൗട്ട് നോട്ടിസ്

    text_fields
    bookmark_border
    Mukkadavu, murder, Lookout notice,punalur ,കൊലപാതകം, ലുക്കൗട്ട് നോട്ടിസ്, പുനലുർ
    cancel
    camera_alt

    അനികുട്ടൻ

    പു​ന​ലൂ​ർ: മു​ക്ക​ട​വ് ആ​ളു​കേ​റാ​മ​ല​യി​ലെ അ​ജ്ഞാ​ത മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ കൊ​ല​ക്കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​യെ​ന്ന് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​യാ​ളെ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു. ഇ​യാ​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ലു​ക്ക് ഔ​ട്ട് നോ​ട്ടി​സ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. ആ​ല​പ്പു​ഴ ചാ​രും​മൂ​ടി​ന് സ​മീ​പം വേ​ട​ർ​പ​ച്ച സ്വ​ദേ​ശി അ​നി​കു​ട്ട​നെ(​പാ​പ്പ​ർ-45) ആ​ണ് പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​തി​യെ കി​ട്ടി​യാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത് ആ​രെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​കൂ.

    മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​ന് സ​മീ​പം വെ​ട്ടി​ത്തി​ട്ട​യി​ലെ പെ​ട്രോ​ൾ പ​മ്പി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഇ​യാ​ളു​ടെ സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യം ഒ​രു മാ​സം മു​മ്പ് പൊ​ലീ​സ് പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന് ശേ​ഷ​വും പൊ​ലീ​സ് തെ​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​യാ​ളു​ടെ ആ​ധാ​ർ രേ​ഖ​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മ​റ്റ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പൊ​ലീ​സി​ന് ല​ഭി​ച്ചു. നാ​ടു​വി​ട്ട് പോ​യ​താ​കാ​മെ​ന്ന സം​ശ​യ​ത്തി​ൽ തെ​ര​ച്ചി​ൽ വ്യാ​പി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​യാ​ൾ ടൈ​ൽ​സ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ പൊ​ലീ​സ് ന​ൽ​കു​ന്ന വി​വ​രം. ഇ​രു നി​റം, മെ​ലി​ഞ്ഞ ശ​രീ​രം, ക​റു​പ്പ്, കാ​വി ക​ള​ർ ഷ​ർ​ട്ടും ലു​ങ്കി​യു​മാ​ണ് സാ​ധാ​ര​ണ വേ​ഷം. കാ​ലി​ൽ പൊ​ള്ള​ലേ​റ്റ മു​റി​വ് ഉ​ണ​ങ്ങി​യ പാ​ടു​ണ്ട്. ഷോ​ൾ​ഡ​ർ ബാ​ഗും ക​യ്യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ഇ​ട​ത് കാ​ലി​ന് സ്വാ​ധീ​ന​മി​ല്ലാ​ത്ത അ​ജ്ഞാ​ത​നാ​യ മ​ധ്യ​വ​യ​സ്ക​ന്‍റെ ഒ​രാ​ഴ്ച പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള മൃ​ത​ദേ​ഹം മ​ര​ത്തി​ൽ ച​ങ്ങ​ല​യി​ൽ ബ​ന്ധി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 23നാ​ണ് മു​ക്ക​ട​വി​ൽ ക​ണ്ട​ത്. മൃ​ത​ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ഇ​ട​ത് നെ​ഞ്ചി​ൽ ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള മു​റി​വും മു​ഖം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ശ​രീ​ര​ഭാ​ഗം ആ​സി​ഡ് ഒ​ഴി​ച്ചു ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി ക​ത്തി​ക്ക​രി​ഞ്ഞ നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 17ന് ​വൈ​കി​ട്ട് 3.18ന് ​ക​ന്നാ​സു​മാ​യി അ​നി​കു​ട്ട​ൻ പ​മ്പി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പൊ​ലീ​സി​ന് ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. കൊ​ല ന​ട​ന്ന് മൂ​ന്ന് മാ​സ​മാ​യി​ട്ടും കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട ആ​ളി​നെ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ത്ത​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​യെ​ന്ന് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന ആ​ളെ പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. പെ​ട്രോ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ച ഒ​ഴി​ഞ്ഞ ക​ന്നാ​സ് മൃ​ത​ദേ​ഹ​ത്തി​ന് സ​മീ​പ​ത്ത് നി​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ഇ​താ​ണ് അ​നി​കു​ട്ട​നി​ലേ​ക്ക് അ​ന്വേ​ഷ​ണം എ​ത്തി​ച്ച​ത്. മ​രി​ച്ച ആ​ളി​നെ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നാ​യി ഡി.​എ​ൻ.​എ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. കൂ​ടാ​തെ, പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘം ത​മി​ഴ്​​നാ​ട്ടി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    പൊ​ലീ​സ് പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട ചി​ത്ര​ത്തി​ൽ ഉ​ള്ള ആ​ളി​നെ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​വ​ർ അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പു​ന​ലൂ​ർ എ​സ്.​എ​ച്ച്. ഒ ​എ​സ്.​വി. ജ​യ​ശ​ങ്ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്ട​ർ: 9497987038, സ​ബ്​ ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്ട​ർ: 9497980205, പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ: 0475 2222700.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:punalur newsMurder CaseCrimeNews
    News Summary - Mukkadavu murder; Lookout notice issued to find the accused
    Similar News
    Next Story
    X