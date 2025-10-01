Begin typing your search above and press return to search.
    Crime
    date_range 1 Oct 2025 12:30 PM IST
    date_range 1 Oct 2025 12:30 PM IST

    മുക്കടവിലെ കൊലപാതകം; കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചു

    മുക്കടവിലെ കൊലപാതകം; കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചു
    അ​ജ്ഞാ​ത മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ മു​ക്ക​ട​വ് ആ​ളു​കേ​റാ​മ​ല റ​ബ​ർ തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ

    തെ​ളി​വു​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​ൻ കാ​ട് നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ന്നു

    പു​ന​ലൂ​ർ: മു​ക്ക​ട​വ് ആ​ളു​കേ​റാ​മ​ല​യി​ൽ മ​ധ്യ​വ​യ്സ​ക​നെ കൊ​ന്ന്​ മ​ര​ത്തി​ൽ ച​ങ്ങ​ല​യി​ൽ ബ​ന്ധി​ച്ച​നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ തെ​ളി​വു​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ചു. കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട ആ​ളി​നെ​യും കൊ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ​യും ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ പ​ഴു​ത​ട​ച്ചു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത് എ​ന്തൊ​ക്കെ​യാ​ണെ​ന്ന് വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ അ​ന്വേ​ഷ​ണം സം​ഘം ത​യാ​റാ​യി​ല്ല.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്ത് കാ​ട് തെ​ളി​ച്ചു പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. തീ​പി​ടി​ച്ച കാ​വി കൈ​ലി​യു​ടെ ര​ണ്ടു​ക​ഷ​ണം ല​ഭി​ച്ചു. ഇ​ത് മ​രി​ച്ച​യാ​ളി​ന്‍റേ​ത്​ ആ​കാ​മെ​ന്നാ​ണ് സം​ശ​യം. കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട ആ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് കൂ​ടു​ത​ൽ തെ​ളി​വു​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ച​താ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം ഡി.​വൈ.​എ​സ്.​പി ടി.​ആ​ർ. ജി​ജു പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ന്നാ​ൽ, തെ​ളി​വു​ക​ൾ കൂ​ട്ടി​യോ​ജി​പ്പി​ച്ച് ആ​ളി​നെ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ സ​മ​യം എ​ടു​ക്കും. ല​ഭി​ച്ച തെ​ളി​വു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക​സം​ഘ​ങ്ങ​ളെ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​യാ​ളി​നെ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​ങ്ങി. സം​ഭ​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് സം​ശ​യ​ക​ര​മാ​യ പ​ല​രെ​യും ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്തു വ​രി​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ത​മി​ഴ്നാ​ട് കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചും സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    അ​ത്യ​പൂ​ർ​വ​മാ​യ ഈ ​സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​ണ്ടെ​ത്തി ഒ​രാ​ഴ്ച ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും മ​രി​ച്ച​യാ​ളി​നെ​യോ ഇ​തി​ന്‍റെ പി​ന്നി​ലു​ള്ള​വ​രെ​യോ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്തും പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​യാ​ളി​ലേ​ക്കും പ്ര​തി​ക​ളി​ലേ​ക്കും സൂ​ച​ന ന​ൽ​കു​ന്ന കൂ​ടു​ത​ലാ​യി എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച കാ​ട് തെ​ളി​ച്ച​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ, മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​ന് ചു​റ്റു​വ​ട്ട​ത്ത് അ​ടി​ക്കാ​ട് തെ​ളി​ച്ചു പൊ​ലീ​സ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ തെ​ളി​വു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല.

    വ​ള്ളി​പ്പ​ട​ർ​പ്പോ​ടെ വ​ലി​യ കാ​ടു​മൂ​ടി കി​ട​ക്കു​ന്ന ഈ ​തോ​ട്ട​ത്തി​ന്‍റെ എ​ല്ലാ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​വി​ടേ​ക്കു​ള്ള ന​ട​വ​ഴി​ക​ളി​ലും ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച കാ​ടു​വെ​ട്ട് മെ​ഷീ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് കാ​ട് പൂ​ർ​ണ​മാ​യി നീ​ക്കി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. പു​ന​ലൂ​ർ എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ ടി. ​രാ​ജേ​ഷ് കു​മാ​ർ, എ​സ്.​ഐ അ​നീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ​ത്തോ​ളം വ​രു​ന്ന സം​ഘ​മാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം മ​ല​യി​ൽ ഡ്രോ​ൺ പ​റ​ത്തി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​ട​ത് കാ​ലി​ന് സ്വാ​ധീ​ന​മി​ല്ലാ​ത്ത ആ​ളി​ന്‍റെ ഒ​രാ​ഴ്ച​യോ​ളം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള ജീ​ർ​ണി​ച്ച മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​ഴി​ഞ്ഞ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    Kerala Police Crime News Evidence collecting Murder Case
    News Summary - Mukkadava murder; More evidence found
