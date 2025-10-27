Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightസ്വത്തിനുവേണ്ടി...
    Crime
    Posted On
    date_range 27 Oct 2025 11:01 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Oct 2025 11:01 AM IST

    സ്വത്തിനുവേണ്ടി മാതാവിനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച മധ്യവയസ്കൻ പിടിയില്‍

    text_fields
    bookmark_border
    സ്വത്തിനുവേണ്ടി മാതാവിനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച മധ്യവയസ്കൻ പിടിയില്‍
    cancel
    camera_alt

    സ​ലി​ൽ കു​മാ​ർ

    Listen to this Article

    വെ​ള്ളി​മാ​ട്കു​ന്ന്: വീ​ടും സ്ഥ​ല​വും ബാ​ങ്ക്​ ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ മാ​താ​വി​നെ വ​ധി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച മ​ധ്യ​വ​യ​സ്ക​ൻ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. വേ​ങ്ങേ​രി സ്വ​ദേ​ശി കൊ​ട​ക്കാ​ട് വീ​ട്ടി​ൽ സ​ലി​ൽ കു​മാ​റി (50)നെ​യാ​ണ് ചേ​വാ​യൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം 76 വ​യ​സ്സു​ള്ള മാ​താ​വി​നെ പ​ണ​വും സ്വ​ത്തും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് സ​ലി​ൽ കു​മാ​ർ ഉ​പ​ദ്ര​വി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മാ​താ​വി​ന്റെ നെ​ഞ്ച​ത്ത് ഇ​ടി​ക്കു​ക​യും മു​ഖ​ത്ത​ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    സ്വ​ത്ത് ഇ​പ്പോ​ൾ എ​ഴു​തി​ത്ത​രി​ല്ലെ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ മു​റി​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന നി​ല​വി​ള​ക്ക് കൊ​ണ്ട് വ​യോ​ധി​ക​യു​ടെ ത​ല​ക്ക് അ​ടി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ വീ​ട്ടി​ലെ ബ​ഹ​ളം കേ​ട്ട് ഓ​ടി​യെ​ത്തി​യ അ​യ​ൽ​വാ​സി പി​ടി​ച്ചു​മാ​റ്റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ചേ​വാ​യൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ മ​ഹേ​ഷി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ റ​ഷീ​ദ്, മി​ജോ, എ.​എ​സ്.​ഐ വി​ജേ​ഷ്, സി.​പി.​ഒ ദീ​പ​ക് എ​ന്നി​വ​ര്‍ ചേ​ര്‍ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. അ​റ​സ്റ്റ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ശേ​ഷം പ്ര​തി​യെ കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala PoliceCrime NewsAccuse ArrestedMan Attack Mother in Law
    News Summary - Middle-aged man arrested for trying to kill his mother for property
    Similar News
    Next Story
    X