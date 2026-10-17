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    മെതാംഫെറ്റമിൻ കടത്ത്; നൈജീരിയക്കാരുൾപ്പെടെ അഞ്ചുപേർ കുറ്റക്കാർ, വിധി 17ന്

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    മെതാംഫെറ്റമിൻ കടത്ത്; നൈജീരിയക്കാരുൾപ്പെടെ അഞ്ചുപേർ കുറ്റക്കാർ, വിധി 17ന്
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    കാ​സ​ർ​കോ​ട്​: അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ല​ഹ​രി നി​ർ​മാ​ണ-​വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് 150 ഗ്രാം ​മെ​താം​ഫെ​റ്റ​മി​ൻ ക​ട​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ ര​ണ്ട് നൈ​ജീ​രി​യ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ഞ്ച് പ്ര​തി​ക​ൾ കു​റ്റ​ക്കാ​രാ​ണെ​ന്ന് കോ​ട​തി ക​ണ്ടെ​ത്തി. കാ​സ​ർ​കോ​ട്​ അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ ജി​ല്ല കോ​ട​തി ഒ​ന്ന് ജ​ഡ്ജി ടി.​എ​ച്ച്. ര​ജി​ത​യാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ൾ കു​റ്റ​ക്കാ​രാ​ണെ​ന്ന് വി​ധി​ച്ച​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, കേ​സി​ൽ നാ​ലാം പ്ര​തി​യാ​യി​രു​ന്ന സൂ​ര​ജി​നെ കോ​ട​തി വെ​റു​തെ​വി​ട്ടു.

    കു​റ്റ​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള ശി​ക്ഷ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 17ന് ​പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും. ച​ട്ട​ഞ്ച​ൽ തൈ​ര​യി​ലെ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ (38), അ​ബൂ​ബ​ക്ക​റി​ന്റെ ഭാ​ര്യ അ​മീ​ന അ​ശ്ര (35), ബാം​ഗ്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി വ​സീം അ​ക്രം (35), നൈ​ജീ​രി​യ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​നി ഹ​ഫ്സ റി​ഹാ​ന​ത്ത് ഉ​സ്മാ​ൻ എ​ന്ന ബ്ല​സി​ങ് ജോ​യ് (25), നൈ​ജീ​രി​യ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി ഉ​ക്ക മോ​സ​സ് (41) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ്​ കു​റ്റ​ക്കാ​രാ​യി വി​ധി​ച്ച​ത്. കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​കാ​തി​രു​ന്ന അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, ഭാ​ര്യ അ​മീ​ന അ​ശ്ര എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കോ​ട​തി വാ​റ​ന്റ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 2023 ഏ​പ്രി​ൽ 21-നാ​ണ് കേ​സി​നാ​സ്പ​ദ​മാ​യ സം​ഭ​വം. വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​യി ക​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന 150 ഗ്രാം ​മെ​താം​ഫെ​റ്റ​മി​നു​മാ​യി കാ​റി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ക്ക​വെ ഉ​ദു​മ പ​ള്ള​ത്തു​വെ​ച്ച് ബേ​ക്ക​ൽ പൊ​ലീ​സാ​ണ് ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ നാ​ലു വ​രെ​യു​ള്ള പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    കേ​സി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത് മു​ൻ ബേ​ക്ക​ൽ സ​ർ​ക്കി​ൾ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ യു. ​വി​പി​നാ​ണ്. വി​ചാ​ര​ണ വേ​ള​യി​ൽ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ 22 സാ​ക്ഷി​ക​ളെ വി​സ്ത​രി​ക്കു​ക​യും 149 രേ​ഖ​ക​ളും എ​ട്ടോ​ളം തൊ​ണ്ടി​മു​ത​ലു​ക​ളും കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. പ്രൊ​സി​ക്യൂ​ഷ​നു​വേ​ണ്ടി അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ പ​ബ്ലി​ക് പ്രൊ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ ലോ​ഹി​താ​ക്ഷ​ൻ ഇ​ട​യി​ല്ലം, അ​ഡ്വ. ആ​തി​ര ബാ​ല​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ഹാ​ജ​രാ​യി.

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    News Summary - Methamphetamine trafficking
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