Madhyamam
    Crime
    Posted On
    date_range 5 Feb 2026 7:45 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Feb 2026 7:45 AM IST

    മെ​ത്താ​ഫെ​റ്റ​മി​ൻ ക​ട​ത്ത്; അ​മ്പ​ല​വ​യ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി കൂ​ടി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    മെ​ത്താ​ഫെ​റ്റ​മി​ൻ ക​ട​ത്ത്; അ​മ്പ​ല​വ​യ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി കൂ​ടി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി: മു​ത്ത​ങ്ങ പൊ​ൻ​കു​ഴി​യി​ൽ 132 ഗ്രാം ​മെ​ത്താ​ഫെ​റ്റ​മി​നും 460 ഗ്രാം ​ക​ഞ്ചാ​വും പി​ടി​കൂ​ടി​യ കേ​സി​ൽ ഒ​രാ​ൾ കൂ​ടി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. അ​മ്പ​ല​വ​യ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി അ​ർ​ഷാ​ദ് ആ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. കേ​സി​ലെ പ്ര​ധാ​ന പ്ര​തി​യു​മാ​യി ഇ​യാ​ൾ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഈ ​കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് അ​ഞ്ചു​പേ​ർ നേ​ര​ത്തേ പി​ടി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    വ​യ​നാ​ട് അ​സി​സ്റ്റ​ൻ​റ് എ​ക്സൈ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ എ​സ്. നി​ജു​മോ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​മാ​ണ് തു​ട​ര​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. സം​ഘ​ത്തി​ൽ സി​വി​ൽ എ​ക്സൈ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ ശ്രീ​ജ മോ​ൾ, സു​ഷാ​ദ്, ബേ​സി​ൽ എ​ന്നി​വ​രും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

