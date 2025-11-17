മെത്താഫിറ്റാമിൻ പിടികൂടിയ കേസ്; ഒരാൾ കൂടി അറസ്റ്റിൽ

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 17 Nov 2025 9:41 AM IST
Updated Ondate_range 17 Nov 2025 9:41 AM IST
മെത്താഫിറ്റാമിൻ പിടികൂടിയ കേസ്; ഒരാൾ കൂടി അറസ്റ്റിൽtext_fields
bookmark_border
News Summary - Methamphetamine seizure case; One more person arrested
Listen to this Article
സുൽത്താൻ ബത്തേരി: കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുത്തങ്ങ പൊൻകുഴിയിൽ 132 ഗ്രാം മെത്താംഫിറ്റാമിനും 460 ഗ്രാം കഞ്ചാവും പിടികൂടിയ കേസിൽ ഞായറാഴ്ച ഒരാൾ കൂടി അറസ്റ്റിലായി. കോഴിക്കോട് മടവൂർ സ്വദേശി മിർഷാദ് ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. കേസിൽ മൂന്നുപേർ നേരത്തേ പിടിയിലായിരുന്നു.
വയനാട് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് കമീഷണർ വൈ പ്രസാദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫിസർമാരായ ശ്രീജ മോൾ, സുഷാദ്, ബേസിൽ, അനുപ്രകാശ് എന്നിവർ അടങ്ങിയ സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീമാണ് തുടരന്വേഷണത്തിൽ പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story