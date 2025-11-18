മുത്തങ്ങയിൽ എം.ഡി.എം.എ പിടികൂടിയ സംഭവം; ഒരാൾ കൂടി അറസ്റ്റിൽ

Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 18 Nov 2025 9:49 AM IST
Updated Ondate_range 18 Nov 2025 9:49 AM IST
മുത്തങ്ങയിൽ എം.ഡി.എം.എ പിടികൂടിയ സംഭവം; ഒരാൾ കൂടി അറസ്റ്റിൽtext_fields
News Summary - MDMA seized in Muthanga; One more person arrested
Listen to this Article
സുൽത്താൻ ബത്തേരി: മുത്തങ്ങയിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ അളവിൽ 53.48 ഗ്രാം എം.ഡി.എം.എയുമായി ഒക്ടോബറിൽ മൂന്നു പേരെ പിടികൂടിയ സംഭവത്തിൽ ഒരാൾ കൂടി അറസ്റ്റിൽ. ആലപ്പുഴ, മാന്നാർ, നെല്ലിക്കോമത്ത് വി. വിഷ്ണു (25) വിനെയാണ് ബത്തേരി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. മുമ്പ് അറസ്റ്റിലായവർ ഇയാളിൽനിന്നാണ് മയക്കുമരുന്ന് വാങ്ങിയത്.
കഴിഞ്ഞ മാസം ഒമ്പതിന് കർണാടക ഭാഗത്തുനിന്നും വരികയായിരുന്ന കാറിൽ എം.ഡി.എം.എ കടത്തിയതിന് കോഴിക്കോട് സ്വദേശികളായ ബേയ്പ്പൂർ നടുവട്ടം കൊന്നക്കുഴി വീട്ടിൽ കെ. അഭിലാഷ് (44), നടുവട്ടം അദീബ് മഹൽ വീട്ടിൽ അദീബ് മുഹമ്മദ് സാലിഹ് (36), കക്കോടി കല്ലുട്ടിവയൽ വീട്ടിൽ അബ്ദുൾ മഷൂദ് (22) എന്നിവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.
