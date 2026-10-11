40 ഗ്രാം എം.ഡി.എം.എയുമായ യുവാവ് പിടിയിൽ

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range
Updated Ondate_range
40 ഗ്രാം എം.ഡി.എം.എയുമായ യുവാവ് പിടിയിൽtext_fields
bookmark_border
News Summary - MDMA Seized In Kunnamkulam
തൃശൂർ: ഓപറേഷൻ തൂഫാന്റ ഭാഗമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കുന്നംകുളം പോർക്കളങ്ങാട് വിൽപനക്കായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 40 ഗ്രാം എം.ഡി.എം.എ പിടികൂടി. പോർക്കളങ്ങാട് ശ്രമ്പിക്കൽ ഡാനിയേലിന്റെ (23) പക്കൽ നിന്നാണ് പിടികൂടിയത്.
കുന്നംകുളം എസ്.ഐ രോഹിത്, ഡാൻസാഫ് ടീം അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. തൃശൂർ സിറ്റി പൊലീസ് കമീഷണർ നകുൽ രാജേന്ദ്ര ദേശ് മുഖിനു ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു പരിശോധന.
Don't miss the exclusive news
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story