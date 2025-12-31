ജില്ലയിൽ വൻ എം.ഡി.എം.എ വേട്ട

ജില്ലയിൽ വൻ എം.ഡി.എം.എ വേട്ടtext_fields
കാസർകോട്: പുതുവത്സരത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജില്ലയിൽ നടത്തുന്ന സ്പെഷൽ ഡ്രൈവിൽ വൻ രാസലഹരി വേട്ട. എം.ഡി.എം.എയുമായി സ്ത്രീയുൾപ്പെടെ അഞ്ചുപേർ ആദൂർ പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായി. ജില്ല പൊലീസ് മേധാവിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ജില്ലയിൽ നടത്തുന്ന പരിശോധനയിലാണ് അഞ്ചുപേരടങ്ങിയ സംഘം പിടിയിലായത്.
പട്ല സ്വദേശി അബ്ദുറൗഫ്, ഷിറിബാഗിലു സ്വദേശി അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ്, അടുക്കത്ത്ബയൽ സ്വദേശി അമീർ, മുഹമ്മദ് മുഹ്താസിം, അണങ്കൂർ സ്വദേശിനി ജാസ്മിൻ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്.
പുതുവത്സരാഘോഷത്തിന് ആദൂർ കൊപ്പാലത്തുള്ള ഹെവൻ ഹോംസ്റ്റേയിൽ എത്തിയതാണ് സംഘം. സ്പെഷൽ ഡ്രൈവിന്റെ ഭാഗമായി ഹോംസ്റ്റേ, റിസോർട്ടുകൾ, ഹോട്ടലുകൾ എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ജില്ല പൊലീസ് നടത്തുന്ന റെയ്ഡിലാണ് പ്രതികൾ ലഹരിയുമായി പിടിയിലായത്.
