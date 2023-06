വ്യാജ ഒപ്പും സീലും ഉപയോഗിച്ച് കുടുംബശ്രീയുടെ പേരിൽ വൻ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ്; അന്വേഷണത്തിന് പൊലീസ്

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി: കു​ടും​ബ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ അ​റി​യാ​തെ കു​ടും​ബ​ശ്രീ​യു​ടെ പേ​രി​ൽ വ​ൻ ത​ട്ടി​പ്പ്. പ​ശ്ചി​മ​കൊ​ച്ചി മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ചി​ല ഡി​വി​ഷ​നി​ലാ​ണ് കൗ​ൺ​സി​ല​ർ, സി.​ഡി.​എ​സ്, എ.​ഡി.​എ​സ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ വ്യാ​ജ ഒ​പ്പും സീ​ലും ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി ത​ട്ടി​പ്പ്​ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

ഗ്രൂ​പ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ നി​ല​വി​ൽ വാ​യ്പ​യെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​നു​പി​റ​കെ ഇ​വ​രു​ടെ പേ​രി​ൽ വ്യാ​ജ​രേ​ഖ​ക​ൾ ച​മ​ച്ച് മ​റ്റൊ​രു വാ​യ്പ​കൂ​ടി ത​ട്ടി​പ്പു​സം​ഘം ത​ര​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ്​ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. വി​വി​ധ ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ ഇ​ത്ത​രം ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ ന​ട​ന്ന​താ​യാ​ണ് വി​വ​രം. ബാ​ങ്കി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ സം​ശ​യം തോ​ന്നി​യ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​ണ് ആ​ദ്യം ത​ട്ടി​പ്പി​ന്‍റെ സൂ​ച​ന ന​ൽ​കി​യ​ത്. ത​ട്ടി​പ്പ് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ര​ണ്ട് കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രും സി.​ഡി.​എ​സ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​നും ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​മീ​ഷ​ണ​ർ മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി അ​സി. പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​ക്ക് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ച്ചു​മ​ത​ല കൈ​മാ​റി. പ​ള്ളു​രു​ത്തി സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലാ​ണ് കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. Show Full Article

Massive financial fraud in the name of Kudumbashree with fake signature and seal; Police to investigate