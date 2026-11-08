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    കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല​പാത​കം; ര​ണ്ടു മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ള്‍ കൂ​ടി ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു

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    കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല​പാത​കം; ര​ണ്ടു മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ള്‍ കൂ​ടി ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു
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    ബം​ഗ​ളൂ​രു: നാ​ടി​നെ ന​ടു​ക്കി​യ കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​ല്‍ ര​ണ്ട് മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ള്‍ കൂ​ടി പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. പ്ര​തി എ​സ്. ഇ​ന്ദു​ശേ​ഖ​റി​ന്‍റെ ഭാ​ര്യ സു​നി​ത​യു​ടെ​യും അ​മ്മ രൂ​പ​വ​തി​യു​ടെ​യും മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്ടി​ലെ സേ​ലം ജി​ല്ല​യി​ലെ വ​ന​പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് നി​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. ഇ​തോ​ടെ കേ​സി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം മൂ​ന്നാ​യി. ന​ന്ദി ഹി​ൽ​സി​ന് സ​മീ​പം ന​ട​ത്തി​യ വ്യാ​പ​ക തി​ര​ച്ചി​ലി​ൽ ശി​വ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ മ​ക​ന്‍ പു​നീ​തി​ന്‍റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നും ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നു​മാ​യി കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന 12 അം​ഗ സം​ഘം സേ​ല​ത്തെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​താ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ന്ദു​ശേ​ഖ​ർ ഭാ​ര്യ​യു​ടെ​യും ഭാ​ര്യാ​മാ​താ​വി​ന്‍റെ​യും ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്ത​താ​യാ​ണ് പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ നി​ഗ​മ​നം. ഇ​വ​യി​ല്‍ ചി​ല ആ​ഭ​ര​ങ്ങ​ള്‍ വി​റ്റ​താ​യും പൊ​ലീ​സ് സം​ശ​യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​തി​യാ​യ എ​സ്. ഇ​ന്ദു​ശേ​ഖ​റി​നെ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച അ​ള്‍സൂ​ർ ഗേ​റ്റി​ന് സ​മീ​പ​ത്തു​നി​ന്നാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 16നും 31​നും ഇ​ട​യി​ൽ രാ​ജാ​ജി​ന​ഗ​റി​ലെ ത​ന്‍റെ​വാ​ട​ക വീ​ട്ടി​ലാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ കൊ​ല​പാ​ത​ക​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഭാ​ര്യ​യെ ആ​ട്ടു​ക​ല്ലു​കൊ​ണ്ട് കൊ​ന്ന​ശേ​ഷം മൃ​ത​ദേ​ഹം ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ര്‍ന്ന് ഭാ​ര്യാ സ​ഹോ​ദ​ര​ന്മാ​രാ​യ ശ​ങ്ക​ർ, ശി​വ​കു​മാ​ർ, ഇ​വ​രു​ടെ ഭാ​ര്യ​മാ​രാ​യ ന​ളി​നി, ദി​വ്യ, ശി​വ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ മ​ക​ന്‍ പു​നീ​ത്,ഭാ​ര്യ​യു​ടെ അ​മ്മ രൂ​പ​വ​തി എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ക​വ​റു​ക​ളി​ലും ചാ​ക്കു​ക​ളി​ലും നി​റ​ച്ച ശേ​ഷം ക​ര്‍ണാ​ട​ക​യി​ലെ വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലും ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ദ​മ്പ​തി​ക​ള്‍ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ത​ര്‍ക്ക​വും അ​തി​ന് ഭാ​ര്യ​യു​ടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ ഭാ​ര്യ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​ണ് കൊ​ല​പാ​ത​ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. കൊ​ല​പാ​ത​ക​ങ്ങ​ളി​ലും മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ സം​സ്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ഇ​യാ​ളു​ടെ 17 വ​യ​സ്സു​ള്ള മ​ക​ളു​ടെ പ​ങ്കും പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണ്.

    സി​നി​മ​യെ​വെ​ല്ലു​ന്ന കൊ​ല​പാ​ത​കം, ഇ​ന്ദു ശേ​ഖ​ര്‍ കൊടും ക്രിമിനൽ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: നാ​ടി​നെ ന​ടു​ക്കി​യ കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​ന്‍റെ തി​ര​ക്ക​ഥ ഇ​ന്ദു ശേ​ഖ​ര്‍ നേ​ര​ത്തെ ര​ചി​ച്ചി​രു​ന്നു. 20 വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ദാ​മ്പ​ത്യ​പൊ​രു​ത്ത​ക്കേ​ടു​ക​ള്‍ ക​വ​ര്‍ന്നെ​ടു​ത്ത​ത് ഒ​രു കു​ടും​ബ​ത്തെ ഒ​ന്നാ​കെ​യാ​ണ്. ഇ​ന്ദു ശേ​ഖ​ര്‍ -സു​നി​ത ദ​മ്പ​തി​ക​ള്‍ക്കി​ട​യി​ല്‍ വ​ഴ​ക്ക് പ​തി​വാ​യി​രു​ന്നു. സു​നി​ത​യു​ടെ പ​ക്ഷം നി​ന്ന എ​ല്ലാ​വ​രോ​ടും ശേ​ഖ​റി​ന് നീ​ര​സ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 14ന് ​സു​നി​ത​യു​മാ​യി വ​ഴ​ക്കി​ട്ട പ്ര​തി​യു​ടെ മ​ന​സ്സി​ല്‍ വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള പ്ര​തി​കാ​രം അ​ണ​പൊ​ട്ടി​യൊ​ഴു​കി. സു​നി​ത​യെ ഉ​ന്‍മൂ​ല​നം ചെ​യ്യാ​ന്‍ ശേ​ഖ​ര്‍ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ഇ​തി​നാ​യി ഉ​റ​ക്ക​മ​രു​ന്ന്, ടാ​പ്പ് എ​ന്നി​വ വാ​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 16ന് ​ആ​ട്ടി​റ​ച്ചി പാ​ച​കം ചെ​യ്തു അ​തി​ല്‍ ഉ​റ​ക്ക​ഗു​ളി​ക ചേ​ര്‍ത്ത് ഭാ​ര്യ​ക്ക് ന​ല്‍കി. ഭാ​ര്യ ഉ​റ​ങ്ങി എ​ന്ന​റി​ഞ്ഞ ഉ​ട​നെ ആ​ട്ടു​ക​ല്ലു​കൊ​ണ്ട് ത​ല​ക്ക് ഇ​ടി​ച്ചു കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി. കൊ​ല​പാ​ത​കം ക​ണ്ടു മ​ക​ള്‍ പ​രി​ഭ്രാ​ന്ത​യാ​യി എ​ങ്കി​ലും മ​ക​ളെ പ്ര​ലോ​ഭി​പ്പി​ച്ച് സു​നി​ത​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം തു​ണി​യി​ല്‍ പൊ​തി​ഞ്ഞു​വെ​ച്ചു. തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത ദി​വ​സം മ​ക​ളെ ഫോ​ണി​ല്‍ കി​ട്ടാ​തെ ഇ​രു​ന്ന ഭാ​ര്യാ​മാ​താ​വ് വി​ളി​ച്ച​പ്പോ​ൾ മ​ക​ളെ നേ​രി​ല്‍ കാ​ണാ​ന്‍ വീ​ട്ടി​ല്‍ വ​രാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 18നു ​മ​ക​ളെ കാ​ണാ​നെ​ത്തി​യ രൂ​പ​വ​തി​ക്ക് മു​ന്നി​ല്‍ ഉ​റ​ക്ക​ഗു​ളി​ക ക​ല​ര്‍ത്തി​യ ആ​ട്ടി​റ​ച്ചി ന​ല്‍കി. ടി.​വി​യു​ടെ ശ​ബ്ദം കൂ​ടു​ത​ല്‍ ഉ​ച്ച​ത്തി​ല്‍ വെ​ക്കു​ക​യും ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ല്‍ ആ​ട്ടു​ക​ല്ലു​കൊ​ണ്ട് ത​ല​ക്ക​ടി​ച്ചു കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 19ന് ​ര​ണ്ടു മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ളും തു​ണി​യി​ല്‍ പൊ​തി​ഞ്ഞു ത​മി​ഴ് നാ​ട്ടി​ലെ സേ​ല​ത്തി​ലെ ധ​ര്‍മ​പു​രി​യി​ല്‍ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു. അ​മ്മ​യെ​യും സ​ഹോ​ദ​രി​യെ​യും ഫോ​ണി​ല്‍ കി​ട്ടാ​ത്ത​തി​നാ​ല്‍ ശേ​ഖ​റി​നെ വി​ളി​ച്ച സു​നി​ത​യു​ടെ സ​ഹോ​ദ​ര​ന്‍ ശി​വ​കു​മാ​റി​നോ​ട് ര​ണ്ടു പേ​രും യാ​ത്ര പോ​യ​താ​ണ് എ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞു വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് വി​രു​ന്നി​നാ​യി ക്ഷ​ണി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 23ന് ​ശി​വ​കു​മാ​ര്‍, ഭാ​ര്യ ദി​വ്യ, മ​ക​ന്‍ പു​നീ​ത് എ​ന്നി​വ​ര്‍ വി​രു​ന്നി​നാ​യി വീ​ട്ടി​ല്‍ എ​ത്തി. ഉ​റ​ക്ക​ഗു​ളി​ക ക​ല​ര്‍ത്തി​യ ഭ​ക്ഷ​ണം ന​ല്‍കി ആ​ദ്യം ശി​വ​കു​മാ​റി​നെ​യും പി​ന്നീ​ട് ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 24ന് ​ദി​വ്യ, മ​ക​ന്‍ പു​നീ​ത് എ​ന്നി​വ​രെ​യും കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി. ശി​വ​കു​മാ​ര്‍, ഭാ​ര്യ ദി​വ്യ എ​ന്നി​രു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ള്‍ മൈ​സൂ​രു ചാ​മു​ണ്ഡെ​ശ്വ​രി കു​ന്നി​ല്‍ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ല്‍ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി പു​നീ​തി​ന്‍റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ന​ന്ദി ഹി​ല്‍സി​ല്‍ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 31ന് ​ശ​ങ്ക​ര്‍, ഭാ​ര്യ ന​ളി​നി എ​ന്നി​വ​രെ​യും സ​മാ​ന​മാ​യ രീ​തി​യി​ല്‍ വി​രു​ന്നി​ന് ക്ഷ​ണി​ച്ചു കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി. ശ​ങ്ക​ര്‍, ഭാ​ര്യ ന​ളി​നി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം കാ​റി​ന്‍റെ ഡി​ക്കി​യി​ല്‍ വെ​ച്ചു.

    മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളെ കാ​ണാ​തെ പ​രി​ഭ്രാ​ന്താ​ന്ത​നാ​യ അ​വ​രു​ടെ 14 വ​യ​സാ​യ മ​ക​നോ​ട് അ​വ​ര്‍ യാ​ത്ര പോ​യെ​ന്നും ന​മു​ക്കും യാ​ത്ര പോ​കാം എ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞു ഷി​രാ​ഡി മ​ല​യി​ല്‍ എ​ത്തു​ക​യും മൃ​ത​ദേ​ഹം അ​വി​ടെ ഉ​പേ​ക്ഷി​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ചാ​ക്കി​ല്‍ കെ​ട്ടി​യ മൃ​ത​ദേ​ഹം എ​ന്താ​ണ് എ​ന്നു ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍ മാ​ലി​ന്യം ആ​ണ് എ​ന്നു ഇ​ന്ദു​ശേ​ഖ​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. ശേ​ഷം ധ​ര്‍മ​സ്ഥ​ല സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ച്ചു. 14 വ​യ​സു​കാ​ര​നെ കൊ​ല്ലാ​ന്‍ ശേ​ഖ​ര്‍ പ​ദ്ധ​തി​യി​ട്ടി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് സു​നി​ത​യു​ടെ സ​ഹോ​ദ​ര​ന്‍റെ ഭാ​ര്യ ന​ളി​നി​യു​ടെ മാ​താ​വ് മ​ക​ളെ കാ​ണാ​നി​ല്ല എ​ന്ന് പോ​ലീ​സി​ല്‍ പ​രാ​തി ന​ല്‍കു​ന്ന​തും കൊ​ല​പാ​ത​കം പു​റം​ലോ​കം അ​റി​യു​ന്ന​തും.

    കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​ന് ശേ​ഷം വീ​ട് വൃ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നും ര​ക്ത​ക്ക​റ നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​നും പ്ര​തി രാ​സ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നു. മൃ​ത​ദേ​ഹ​ത്തി​ല്‍ നി​ന്നും ദു​ര്‍ഗ​ന്ധം വ​രാ​തി​രി​ക്കാ​ന്‍ മൃ​ത​ദേ​ഹം മു​ഴു​വ​ന്‍ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ടാ​പ്പ് കൊ​ണ്ട് ക​വ​ര്‍ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഓ​രോ കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​ന് ശേ​ഷം മൃ​ത​ദേ​ഹം ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​ന്‍ പോ​കു​ന്ന​വ​ഴി​യി​ല്‍ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ ശ്ര​ദ്ധ തി​രി​ക്കാ​ന്‍ കാ​ര്‍ മു​ഴു​വ​ന്‍ പോ​സ്റ്റ​റു​ക​ള്‍ കൊ​ണ്ട് മ​റ​ച്ചി​രു​ന്നു. കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​ല്‍ പ്ര​തി​യു​ടെ മ​ക​ളും പ​ങ്കാ​ളി​യാ​ണെ​ന്ന് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടു​ക​ള്‍ പു​റ​ത്തു​വ​ന്നു.

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    News Summary - Massacre Two more bodies found
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