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Madhyamam
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    മരട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എം.ഡി.എം.എ കേസ് പ്രതി പൊലീസുകാരെ ആക്രമിച്ചു; മൂന്ന് പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്

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    Maradu police station
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    കൊച്ചി: എറണാകുളം മരട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എം.ഡി.എം.എ കേസിലെ ​പ്രതി പൊലീസുകാരെ ആക്രമിച്ചു. ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് പൊലീസുകാർക്ക് പരിക്കേറ്റു. എസ്.ഐ ജാക്സൺ, എ.എസ്‌.ഐ സുമേഷ്, സി.പി.ഒ ഫസൽ എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. ആലപ്പുഴ സ്വദേശി രഞ്ജിത്താണ് പൊലീസുകാരെ ആക്രമിച്ചത്.

    മരടിലെ ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോ​ഗിച്ച ശേഷം പ്രതി ബഹളമുണ്ടാക്കിയെന്ന വിവരത്തെ തുടർന്ന് പൊലീസ് സ്​ഥലത്തെത്തി ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു. സ്റ്റേഷനിലെത്തിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനിടെ പ്രതി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ചു. സ്വയം ദേഹോപദ്രവമേൽപ്പിക്കുന്നത് തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു എസ്​.ഐക്ക് നേരെ ആക്രമണം. പിന്നീട് സി.പി.ഒ ഫസലിന്റെയും എ.എസ്‌.ഐയുടെയും കൈ പ്രതി തിരിച്ച് ഒടിച്ചു.

    പരിക്കേറ്റ പൊലീസ് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥരെ എറണാകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് പ്രതി രഞ്ജിത്തിനെ മെഡിക്കൽ കോളജ് സെല്ലിലേക്ക് മാറ്റി. പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിനും പൊലീസുകാരെ ആക്രമിച്ചതിനും പ്രതിക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.

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    News Summary - Maradu Police Station MDMA Case Accused Attacks Cops
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