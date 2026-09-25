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    മണ്ണന്തലയിൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ചു; പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത മൂന്ന് വിദ്യാര്‍ഥികൾ പിടിയിൽ

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    kerala police
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    തിരുവനന്തപുരം: മണ്ണന്തലയില്‍ ഒന്‍പതാം ക്ലാസുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ മൂന്ന് വിദ്യാർഥികൾ കസ്റ്റഡിയിൽ. 16, 17 വയസ്സുള്ളവരെയാണ് ​പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.

    പെൺകുട്ടിയും വിദ്യാർഥികളും വ്യത്യസ്ത സ്കൂളുകളിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. പെൺകുട്ടിയുമായി വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരത്തേ പരിചയമുണ്ടായിരുന്നു. വിദ്യാർഥികൾ സ്കൂളിൽ​ പോകാതെ പെൺകുട്ടിയെ കൂട്ടി പുറത്തുപോകുകയും അവിടെവെച്ച് പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നുമാണ് പരാതി.

    സ്കൂളിൽ നടന്ന കൗൺസിങ്ങിനിടെ പെൺകുട്ടി പീഡന വിവരം പുറത്തു പറയുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് സ്കൂൾ അധികൃതർ വിവരം ​പൊലീസിനെയും ​വീട്ടുകാരെയും അറിയിച്ചു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മൂന്ന് വിദ്യാർഥികളെയും പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. മൂന്നു​പേരെയും ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കുമെന്ന് മണ്ണന്തല പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

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    News Summary - Three Minor Students Held in Assault Case
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