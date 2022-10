cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കൊ​ച്ചി: ന​ടി​യെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യി ആ​ക്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ലെ എ​ട്ടാം പ്ര​തി​യാ​യ ന​ട​ൻ ദി​ലീ​പി​​ന്‍റെ മു​ൻ ഭാ​ര്യ മ​ഞ്​​ജു വാ​ര്യ​രെ വീ​ണ്ടും വി​സ്​​ത​രി​ക്കും. വി​ചാ​ര​ണ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ദി​ലീ​പി​നെ​തി​രെ തെ​ളി​വു​ന​ശി​പ്പി​ക്ക​ൽ, സാ​ക്ഷി​ക​ളെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന അ​നു​ബ​ന്ധ കു​റ്റ​പ​ത്രം തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച കോ​ട​തി വാ​യി​ച്ചു കേ​ൾ​പ്പി​ച്ചു.

കോ​ട​തി​യി​ൽ നേ​രി​ട്ട്​ ഹാ​ജ​രാ​യ ദി​ലീ​പും കേ​സി​ൽ പു​തു​താ​യി പ്ര​തി​ചേ​ർ​ത്ത സു​ഹൃ​ത്ത് ജി. ​ശ​ര​ത്തും കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ നി​ഷേ​ധി​ച്ച്​ വി​ചാ​ര​ണ നേ​രി​ടാ​ൻ ത​യാ​റാ​ണെ​ന്ന്​ അ​റി​യി​ച്ചു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്​​ച വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നി​നാ​ണ്​ ഇ​രു​വ​രും എ​റ​ണാ​കു​ളം പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​യ​ത്. അ​തി​നി​ടെ, സി​നി​മ സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ പി. ​ബാ​ല​ച​ന്ദ്ര​കു​മാ​ർ, ന​ടി മ​ഞ്ജു വാ​ര്യ​ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ക്കം ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ വി​സ്​​ത​രി​ക്കാ​നു​ള്ള 39 പേ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സാ​ക്ഷി​പ്പ​ട്ടി​ക പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ വി​ചാ​ര​ണ കോ​ട​തി​ക്ക്​ കൈ​മാ​റി. സാ​ക്ഷി വി​സ്​​താ​ര​ത്തി​നു​ള്ള തീ​യ​തി​ക​ൾ നി​ശ്ച​യി​ക്കാ​ൻ കോ​ട​തി കേ​സ്​ ഈ ​മാ​സം മൂ​ന്നി​ന്​ വീ​ണ്ടും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. അ​തേ​സ​മ​യം, ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് ന​ട​ത്തി​യ തു​ട​ര​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​​ന്‍റെ നി​യ​മ​സാ​ധു​ത ചോ​ദ്യം ചെ​യ്​​ത്​ കു​റ്റ​പ​ത്രം ത​ള്ളാ​നു​ള്ള ഹ​ര​ജി പ്ര​തി​ഭാ​ഗം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, കു​റ്റ​പ​ത്ര​വും അ​നു​ബ​ന്ധ തെ​ളി​വു​ക​ളും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച കോ​ട​തി പ്ര​തി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ഹ​ര​ജി ത​ള്ളി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ പ്ര​തി​ക​ൾ കോ​ട​തി​യി​ൽ നേ​രി​ട്ട്​ ഹാ​ജ​രാ​യ​ത്. 112 പു​തി​യ സാ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യും 300 രേ​ഖ​ക​ളും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ് അ​നു​ബ​ന്ധ കു​റ്റ​പ​ത്രം. Show Full Article

News Summary -

Manju, who is a witness in the actress assault case, will be re-examined