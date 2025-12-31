Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightമുത്തച്ഛന്‍റെ...
    Crime
    Posted On
    date_range 31 Dec 2025 11:48 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 11:48 PM IST

    മുത്തച്ഛന്‍റെ കൊലപാതകം: ദൃക്‌സാക്ഷിയായ മകളെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചയാൾക്ക് നാലുവർഷം കഠിന തടവ്

    text_fields
    bookmark_border
    മുത്തച്ഛന്‍റെ കൊലപാതകം: ദൃക്‌സാക്ഷിയായ മകളെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചയാൾക്ക് നാലുവർഷം കഠിന തടവ്
    cancel
    camera_alt

    ഷിബു

    Listen to this Article

    കൊ​ല്ലം: മു​ത്ത​ച്ഛ​നെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ ദൃ​ക്‌​സാ​ക്ഷി​യാ​യ മ​ക​ളെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച പി​താ​വി​ന് നാ​ലു​വ​ർ​ഷം ക​ഠി​ന ത​ട​വും 25,000 രൂ​പ പി​ഴ​യും. പ​ത്ത് വ​യ​സ്സു​ള്ള മ​ക​ൾ ജീ​വി​ച്ചി​രു​ന്നാ​ൽ ത​നി​ക്കെ​തി​രെ മൊ​ഴി പ​റ​യു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ലാ​ണ്​ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​ത്. കൊ​റ്റ​ങ്ക​ര മ​ന​ക്ക​ര കി​ഴ​ക്ക​തി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ഷി​ബു​വി​നെ​യാ​ണ്​ (37) കൊ​ല്ലം ഫ​സ്റ്റ് അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ ജി​ല്ല സെ​ഷ​ൻ​സ് ജ​ഡ്‌​ജി പി.​എ​ൻ. വി​നോ​ദ് ശി​ക്ഷി​ച്ച​ത്. 2023 മാ​ർ​ച്ച്​ 14നാ​ണ്​ സം​ഭ​വം.

    ഷി​ബു​വി​ന്‍റെ ഭാ​ര്യ​യും മ​റ്റും ജോ​ലി​ക്ക് പോ​യ സ​മ​യം തു​ണി മ​ട​ക്കി​വെ​ക്കാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​ത് അ​നു​സ​രി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന കാ​ര​ണം പ​റ​ഞ്ഞ് മ​ക​ളെ കൈ ​കൊ​ണ്ട് വാ​യി​ൽ ഇ​ടി​ച്ചും ത​ല ക​ത​കി​ൽ ഇ​ടി​പ്പി​ച്ചും കാ​ലി​ൽ പി​ടി​ച്ച് പൊ​ക്കി നി​ല​ത്ത​ടി​ച്ചും കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ്​ കേ​സ്.

    2021 മാ​ർ​ച്ച്​ 31ന്​ ​ഷി​ബു ഭാ​ര്യ​യെ മ​ർ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ത​ട​യാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച മു​ത്ത​ച്ഛ​നെ മ​ർ​ദി​ച്ച് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. വി​ചാ​ര​ണ വേ​ള​യി​ൽ മ​ക​ൾ സാ​ക്ഷി പ​റ​യു​ക​യും മു​ത്ത​ച്ഛ​നെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ ’25 ജ​നു​വ​രി 29ന്​ ​പ്ര​തി​യെ ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ക​ഠി​ന ത​ട​വി​ന് ശി​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്‌​തി​രു​ന്നു. ഷി​ബു ജ​യി​ലി​ൽ ക​ഴി​യ​വേ​യാ​ണ് ഈ ​കേ​സി​ൽ വി​ചാ​ര​ണ നേ​രി​ട്ട​ത്. കു​ണ്ട​റ പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്‌​ട​ർ അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച കേ​സി​ൽ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് വേ​ണ്ടി പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ അ​ഡ്വ. സി​സി​ൻ. ജി. ​മു​ണ്ട​യ്ക്ക​ൽ ഹാ​ജ​രാ​യി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime NewsKollam Newskollam judicial magistrateKerala
    News Summary - Man who tried to kill eyewitness sentenced to four years in prison
    Similar News
    Next Story
    X