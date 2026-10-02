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    10 വയസ്സുകാരിയെ ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിച്ചയാൾക്ക് പത്തുവര്‍ഷം കഠിനതടവ്

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    10 വയസ്സുകാരിയെ ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിച്ചയാൾക്ക് പത്തുവര്‍ഷം കഠിനതടവ്
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    വെ​ള്ള​റ​ട: 10 വ​യ​സ്സു​കാ​രി​യെ ലൈം​ഗി​ക​മാ​യി ഉ​പ​ദ്ര​വി​ച്ച ക​രി​ങ്കു​ളം വി​ല്ലേ​ജി​ല്‍ പു​തി​യ​തു​റ ക​റു​ത്താ​ന്‍വി​ള പു​ര​യി​ടം വീ​ട്ടി​ല്‍വി​ജി(26)​ന് പ​ത്തു​വ​ര്‍ഷം ക​ഠി​ന ത​ട​വി​നും 60,000 രൂ​പ പി​ഴ ഒ​ടു​ക്കു​വാ​നും നെ​യ്യാ​റ്റി​ന്‍ക​ര അ​തി​വേ​ഗ പോ​ക്‌​സോ കോ​ട​തി ര​ണ്ട് ജ​ഡ്ജി കെ. ​പ്ര​സ​ന്ന ശി​ക്ഷി​ച്ചു. പി​ഴ ഒ​ടു​ക്കി ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ ആ​റു​മാ​സം അ​ധി​ക​മാ​യി ശി​ക്ഷ അ​നു​ഭ​വി​ക്ക​ണം. 2022ലാ​ണ് കേ​സി​നാ​സ്പ​ദ​മാ​യ സം​ഭ​വം. അ​തി​ജീ​വി​ത​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ല്‍ അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചു ക​യ​റി ഉ​പ​ദ്ര​വി​ച്ചു എ​ന്ന​താ​ണ് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന്‍ കേ​സ്. പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന്‍ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നും 17 സാ​ക്ഷി​ക​ളെ വി​സ്ത​രി​ക്കു​ക​യും 15 രേ​ഖ​ക​ള്‍ ഹാ​ജ​രാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് വേ​ണ്ടി സ്‌​പെ​ഷ​ല്‍ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ര്‍ അ​ഡ്വ.​വെ​ള്ള​റ​ട സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ര്‍ ഹാ​ജ​രാ​യി. ലൈ​യ്‌​സ​ന്‍ ഓ​ഫി​സ​ര്‍മാ​രാ​യി എ. ​എ​സ്. ഐ.​ശ്യാ​മ​ളാ​ദേ​വി, സി. ​പി. ഓ.​ജ​നീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ ഹാ​ജ​രാ​യി. കാ​ഞ്ഞി​രം​കു​ളം പൊ​ലീ​സ് സ്‌​റ്റേ​ഷ​ന്‍ സ​ബ് ഇ​ന്‍സ്‌​പെ​ക്ട​ര്‍ ആ​യി​രു​ന്ന സ​ജീ​ര്‍ ഇ.​എം ആ​ണ് കേ​സെ​ടു​ത്തു അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ച​ത്.

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    News Summary - Man who sexually assaulted 10-year-old girl gets 10 years in prison
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